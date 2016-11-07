На Кременнечині валютчик втік від поліцейських

Двісті польських злотих поцупив у жителя Кременця один з місцевих мешканців.

За словами начальника Кременецького відділу поліції Володимира Галевича, того дня його працівники в рамках оперативно-профілактичного відпрацювання краю, перевіряли речовий ринок.

Коли вони підійшли до людей, які незаконно проводять валютні операції, один з чоловіків почав тікати ще й з чужими грошима.

Як розповідає сам потерпілий, він підійшов до втікача, аби обміняти польську валюту. Проте “підприємець”, побачивши людей у формі, втік, прихопивши гроші чоловіка.

Особа грабіжника уже встановлена.

Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 186 частина 1 ККУ – Відкрите викрадення чужого майна (грабіж).