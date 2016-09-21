На Кременеччині живе дівчинка-магніт

У селі Малі Бережці, що на Кременеччині, живе унікальна дівчинка. Їй лише шість, а вона вже вражає своїх рідних і друзів.

З вигляду Тетянка Казьмірук звичайна дівчинка. Вона нічим не відрізняється від своїх однолітків. Так само, як й інші діти, любить бігати, бешкетувати, бавитися ляльками. Однак виявилося, що Тетянка має ще й незвичний дар – наче магніт притягує металеві предмети. Причому, батьки про це дізналися випадково.

«Тетянка якось взимку бавилася з бабусею у «кухаря» і попросила дати їй ложки. У процесі гри притулила ложку до носика, вона не відпадала. Нас, дорослих, це неабияк здивувало. Почали експериментувати на собі, але подібного ефекту не було», – розповіла мама чудо-дівчинки Анна Казьмірук.

Саму героїню, здається, абсолютно не бентежить, що до її тіла «липнуть» металеві предмети, вона з радістю демонструє це рідним і знайомим, просить маму публікувати фото і відео про неї в Інтернеті.

«Спочатку на тілі Тетянки трималася одна ложка. Потім ми почали прикладати копійки, магніти і сьогодні вона може втримати 10 предметів на тілі і навіть на обличчі», – продовжила пані Анна.

Цього року Тетянка пішла до школи. Під час медогляду батьки поцікавилися думкою лікарів про феномен дочки. Однак ті лиш розвели руками – мовляв, наукою це диво не вивчене. Медики рекомендували звертатися у Київський медичний інститут, який досліджує неординарні явища в людському організмі, але батьки поки що не зважилися на цей крок.

«Читали в Інтернеті про хлопчика з подібними здібностями. Його батькам це пояснюють тим, що він якимось чином заряджається енергією від сонця і стає намагніченим. А Тетянці ми завжди наголошуємо їй, що це особлива здібність, якої не варто боятися. Хоча, зізнаюся чемно, ми й самі не знаємо, що робити з цим даром, як його розвивати. Чоловік жартує, що це все через мене. Мовляв, я з Рівненщини, а там багато чорнобильської радіації», – сміється мати дівчинки.

Після того, як в Інтернеті з’явилося відео, де Тетянка тримає на тілі 10 столових ложок – до неї почали навідуватися журналісти. Дівчинка каже, що вже втомилася від такої надмірної уваги.

«До нас часто телефонують журналісти. Навіть запросили на кастинг телевізійного шоу «Україна має талант». Але ми поки що не наважуємося погодитися на цю пропозицію. Після останнього інтерв’ю Тетянка навіть не могла нормально спати. Прийшла до мене вночі і каже, що вже втомилася про себе розповідати», – зауважила пані Анна.

Додамо, що магнетичні здібності у сім’ї Казьміруків має ще й 3-річна донечка Валерія, вона вже може втримувати на носику десертну ложку.

Наталя ЛУКІВ

Shortlink:

Loading...