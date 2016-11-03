На Кременеччині проблеми із… демократією

Кременець зайняв передостанню сходинку серед міст України за індексом демократичності.

У процесі підготовки дослідження “Індекс демократичності міст” було проаналізовано нормативно-правові документи, які регулюють механізми місцевої демократії, забезпечення прозорості, відкритості та підзвітності органів місцевого самоврядування у 48 містах України.

Максимальний рейтинг, який міста могли отримати за результатами оцінки кожного з інструментів та якості нормативно-правових актів – 100%. Чернівці, які посіли перше місце в рейтингу, набрали 78%, а Тернопіль – 48%.

Місто Кременець, що на Тернопільщині, посіло передостаннє місце із показником 3%, пише Інтернет-видання Пульс Кременця

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