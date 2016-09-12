На Гусятинщині горів ліс

Поблизу села Оришківці Гусятинського району , у неділю 10 вересня зайнялася суха трава, пожежа перекинулась на лісовий масив, що знаходився поруч. Загалом горіло 2 гектари сухої рослинності та лісових насаджень.



Повідомлення про займання надійшло до рятувальників о 13:49 від голови Оришківської сільської ради.

На гасіння було одразу направлено черговий караул ДПРП-22 м. Копичинці та МПК с. Яблунів. Для підвозу води використовували допоміжну техніку (три трактори з бочками загальною ємкістю 7 тон). Для створення мінералізованої смуги залучали трактор МТЗ-82 з плугом. Загалом на місці події працювали 15 рятувальників та 25 чоловік місцевого населення.



Завдяки злагодженим діям пожежно-рятувальних підрозділів та місцевого населення вдалося в короткі терміни ліквідувати пожежу та не дозволити перекиданню полум’я на весь лісовий масив, цим самим врятувати близько 9 гектарів лісу.

На місці пожежі загиблих та травмованих немає

Причина та матеріальні збитки встановлюються.

http://ternopil.dsns.gov.ua/

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