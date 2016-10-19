На хабарі попався головний військовий комісар Тернопільщини

Головний воєнком Тернопільської області полковник Володимир Катинський затриманий під час отримання хабаря, передає Depo.Хмельницький.

Поки обставин та подробиць гучної справи не повідомляють.

Втім, усі точки над “і” розставлять уже сьогодні на сільному брифінгу у військовій прокуратурі Західного регіону України .

Початок брифінгу опівдні.