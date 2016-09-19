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На дорогах Тернопільщини ускладнений рух

19/09/2016 | Рубрика: Аналітика,Економіка,Життя,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

2019Шляховики Тернопільщини за минулий тиждень ліквідували 4180 м2 ямковості та різного роду деформацій дорожнього покриття.

За допомогою гарячого асфальтобетону відремонтовано 1350 м2, струменевим методом – 2830 м2. Щоденно на дорогах загального користування працювали бригади підрядних організацій ТзОВ «ТехноБудЦентр» та «ДорМакс».

Перелік доріг на яких працювали шляховики минулого тижня: Галич-Сатанів та Тернопіль-Хоростків через Козівку (с.Козівка), Почаїв-Зборів та Ігровиця-Дубівці-Смиківці.

Сьогодні, 19 вересня бригади шляховиків працюють на дорогах Теребовля-Білобожниця-Вербівці, Галич-Сатанів, Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка, Іква-Кальне, Борщів-Заліщики, Зелена-Бариш, Тернопіль-Ланівці, Зборів-Поморяни, Кременець-Борсуки (с.Борщівка), Щаснівка-Медин, Тернопіль-Хоростків через Козівку (с.Ілавче), Шумськ-Білокриниця, Бережани-Підгайці-Монастириськ-Голгоча, Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, Кременець-Дунаїв-Жолоби.

Джерело: www.0352.ua

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Автор: on 19/09/2016. Категорія: Аналітика, Економіка, Життя, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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