На допомогу військовослужбовцям

09/09/2016 | Рубрика: Економіка,Життя,Народний кореспондент,Новини,Освіта,Правова допомога,Соціум,Тернопілля |

Проект «Україна – Норвегія» в Тернополі.

Розпочинаємо набір учасників на новий семестр, який розпочинається 12 вересня, у місті Тернопіль за спеціальністю «Підприємництво».
Проект “Україна – Норвегія” – це професійна перепідготовка звільнених у запас військовослужбовців Збройних Сил України. Слухачі, на базі ТНЕУ, проходять курсову перепідготовку в обсязі 500 академічних годин. На безоплатній основі.
Необхідні документи для участі у проекті:
• фотографія 3х4;
• копія паспорта громадянина України (1-а і 2-а сторінки із реєстрацією);
• для діючих військовослужбовців – довідка з частини про передбачуване звільнення;
• для звільнених військовослужбовців – копію одного з документів, що підтверджують відношення до категорії військовослужбовця (військового квитка, посвідчення ветерана ВС, виписки з наказу про звільнення, довідки з військкомату);
• для члена сім’ї (чоловік, дружина, дорослі діти) – копія одного з документів, що підтверджують приналежність до сім’ї військовослужбовця;
• Заява на ім’я організації або представника проекту «Україна – Норвегія» з проханням про зарахування кандидатом на участь у проекті «Україна-Норвегія».

http://te-rada.org/

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Автор: on 09/09/2016. Категорія: Економіка, Життя, Народний кореспондент, Новини, Освіта, Правова допомога, Соціум, Тернопілля. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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