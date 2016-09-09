На допомогу військовослужбовцям

Проект «Україна – Норвегія» в Тернополі.

Розпочинаємо набір учасників на новий семестр, який розпочинається 12 вересня, у місті Тернопіль за спеціальністю «Підприємництво».

Проект “Україна – Норвегія” – це професійна перепідготовка звільнених у запас військовослужбовців Збройних Сил України. Слухачі, на базі ТНЕУ, проходять курсову перепідготовку в обсязі 500 академічних годин. На безоплатній основі.

Необхідні документи для участі у проекті:

• фотографія 3х4;

• копія паспорта громадянина України (1-а і 2-а сторінки із реєстрацією);

• для діючих військовослужбовців – довідка з частини про передбачуване звільнення;

• для звільнених військовослужбовців – копію одного з документів, що підтверджують відношення до категорії військовослужбовця (військового квитка, посвідчення ветерана ВС, виписки з наказу про звільнення, довідки з військкомату);

• для члена сім’ї (чоловік, дружина, дорослі діти) – копія одного з документів, що підтверджують приналежність до сім’ї військовослужбовця;

• Заява на ім’я організації або представника проекту «Україна – Норвегія» з проханням про зарахування кандидатом на участь у проекті «Україна-Норвегія».

http://te-rada.org/

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