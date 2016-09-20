На Дністрі спіймали браконьєрів, які ловили рибу електровудкою

Під час перевірки місць можливого нелегального рибальства на Дністрі працівники районної організації товариства мисливства та рибальства помітили чотирьох підозрілих чоловіків. Невідомі мали при собі предмети, схожі на так звану «електровудку».

Коли єгері наблизилися до чоловіків ті вчинили активний спротив. Представникам влади викликали поліцію.

Поліцейські спіймали зловмисників. Правопорушниками виявилися четверо жителів райцентру та сіл Бучацького району. У них виявили саморобну «електровудку», акумулятор для неї та незареєстровану рушницю з набоями. Усі ці речі правоохоронці вилучили та передали на експертизу.

Зловмисникам загрожує кримінальна відповідальність, адже за фактом злочину відкрито кримінальне провадження за частиною першою статті 342 КК України – Опір представникові влади під час виконання ним службових обов’язків/

Джерело: ternopoliany.te.ua

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