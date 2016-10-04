272 тисячі гривень та 17 найменувань ювелірних виробів 2 жовтня викрала невідома особа з будинку священика на Чортківщині.
Поліцейські розшукують зловмисника й просять відгукнутися можливих свідків злочину.
Зі слів священика, злодій проник до помешкання, коли він був у церкві, знявши дерев’яне вікно.
За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 ККУ – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому, повідомляє сектор комунікації ГУНП Тернопільської області.
Share the post "На Чортківщині, з будинку священика, зловмисник поцупив понад 10 тисяч доларів"
Shortlink:
Останні коментарі