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На Чортківщині спортсмен одним ударом зламав щелепу незнайомцеві

19/09/2016 | Рубрика: Життя,Здоров`я,Кримінал,Народний кореспондент,Новини,Тернопілля,Тернопіль,Чортків |

2017На автозаправній станції  Чорткова  двоє відвідувачів з`ясовували між собою стосунки . Відтак в одного проблеми із Законом, в іншого – вимушена лікарняна відпустка.

Між 20-ти та 29-річним чортківчанами виникла суперечка. Молодший, який виявився спортсменом, вирішив довести свою правоту кулаками. Один удар – і в опонента перелом щелепи.

Потерпілого госпіталізували. Його кривдникові поліцейські попередньо інкримінують частину 1 статті 125 ККУ – умисне легке тілесне ушкодження.

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Автор: on 19/09/2016. Категорія: Життя, Здоров`я, Кримінал, Народний кореспондент, Новини, Тернопілля, Тернопіль, Чортків. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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