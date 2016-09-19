На Чортківщині спортсмен одним ударом зламав щелепу незнайомцеві

На автозаправній станції Чорткова двоє відвідувачів з`ясовували між собою стосунки . Відтак в одного проблеми із Законом, в іншого – вимушена лікарняна відпустка.

Між 20-ти та 29-річним чортківчанами виникла суперечка. Молодший, який виявився спортсменом, вирішив довести свою правоту кулаками. Один удар – і в опонента перелом щелепи.

Потерпілого госпіталізували. Його кривдникові поліцейські попередньо інкримінують частину 1 статті 125 ККУ – умисне легке тілесне ушкодження.

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