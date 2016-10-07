На Чортківщині чоловік обікрав міську раду

Таємне викрадення майна інкримінують правоохоронці Чортківського відділу поліції 43-річному мешканцю району. Чоловік подався коїти протиправне до міської ради.

З заявою про крадіжку до поліцейських звернувся працівник держустанови. Повідомив що з його робочого столу зник дорого вартісний мобільний телефон. Правоохоронці розшукали підозрюваного у скоєні крадіжки. Ним виявився мешканець села Пробіжна.

Чоловік в минулому неодноразово судимий за майнові злочини, лише рік тому вийшов з місць позбавлення волі, однак нормального заробітку шукати не став. Приїжджав до райцентру та шукав де можна підзаробити, часто незаконно. Зайшов до приміщення міської ради, та спромігся викрасти телефон. Працівник саме відлучився з робочого місця, а телефон залишив на столі. Чим і скористався злодій. Запхав мобілку до кишені і вийшов на вулицю. Продати телефон злодій не встиг – його розшукали правоохоронці. Чоловік у скоєному зізнався.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Чоловік знову постане перед судом, повідомляє прес-служба Нацполіції області.

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