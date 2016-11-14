На честь Героїв – Велика Хода з українськими знаменами

Більше ста синьо-жовтих прапорів прикрашали 1 листопада, в день 98-ї річниці проголошення Західноукраїнської Народної Республіки, площу Ринок у Бережанах. Всеукраїнську акцію – так звану Велику Ходу в честь Героїв Майдану і Героїв АТО організувала учасниця Майдану й АТО Катерина Валевська.

Патріотичні знамена з автографами українських патріотів, майданівців, бійців АТО, нескорених учасників війни з московськими терористами – натхненна активістка демонструвала в різних областях України, навіть на горі Говерлі. Частину прапорів Катерина Валевська (родом із Миколаївщини) подарувала деяким музеям Галичини.

Чимало бережанців та гостей міста познайомилося з цією небайдужою неординарною жінкою, котра щиро вболіває за долю нашої країни, її хоробрих воїнів. Дорослі та діти, серед яких і майданівці та атовці, з великою цікавістю оглядали знамена з різних куточків України, залюбки фотографувались на їх фоні, а на одному з прапорів залишали автографи з побажаннями.

Попереду в пані Катерини ще багато подібних поїздок. А з Бережан вона повезе два нових оригінальних прапори від міськради й Бережанської міської громадської організації «Рідне місто» – із написом «Бережани» з автографами мешканців нашого краю та в честь Героя Небесної Сотні Устима Голоднюка.

Шанувати Героїв, борців за незалежність і територіальну цілісність України – свята справа!

Тетяна Будар, м. Бережани.

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