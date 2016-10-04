На Борщівщині підрахували збитки від масової загибелі риби

На території Висічанської сільської ради Борщівського району було проведене обстеження руслового ставу та річки Нічлава, за участю представників управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Тернопільській області, заступника голови Борщівської районної державної адміністрації, заступника Борщівського міського голови.

Як повідомляє прес-служба Держекоінспекції, відібрано проби води у р. Нічлава у с. Верхняківці вище м. Борщів, з руслового ставу на р. Нічлава навпроти бази відпочинку «Лісова пісня», у р. Нічлава 500 м нижче ставу по течії річки поблизу с. Нижнявисічка, з каналізаційного колодязя по вул. Нічлава потічок Баюра, з останнього каналізаційного колодязя від ПАТ «Борщівський сирзавод».

“Протоколом вимірювання показників складу та властивостей проб вод від 28.09.2016 р. №50-09-16 у р. Нічлава навпроти бази відпочинку «Лісова пісня» встановлено низький вміст кисню 1,5 мг/дм3 при гранично допустимій концентрації (ГДК) 4 мг/дм3, перевищення по сухому залишку, хімічному споживанню кисню (ХСК), біохімічному споживанню кисню (БСК), що свідчить про те, що відбувається процес гниття внаслідок розкладу органічних сполук. Аналіз протоколів вимірювань показників складу та властивостей проб вод №48-09-16, №49-09-16, №50-09-16 від 28.09.2016 р. і за попередні роки показує, що внаслідок тривалого скиду у став неочищених стічних вод від м. Борщів, у т. ч. ПАТ «Борщівський сирзавод», відбувається накопичення органічних речовин, з очисткою яких через високу температуру р. Нічлава не справляється. Одночасно, 18.09.2016 р. мало місце різке зниження температури повітря, що могло привести до збурення забруднень із дна ставу з утворенням сірководню, який є дуже токсичний для риби. Про можливу присутність сильного відновника (сірководню) вказує те, що у річковій воді у ставку та нижче за течією зникають нітрати”, – повідомляє прес-служба відомства.

Виявлено загиблими у ставу 543 карася, 127 окунів, 85 пліток, 11 верховодок. В основному загиблою є молодь вказаних вище видів риб. Підрахунок загиблої риби проводився поштучно по видах, маршрутним методом по периметру ставу. Внаслідок скиду неочищених стічних вод в р. Нічлава з перевищенням нормативів гранично-допустимих скидів за період з 01.01.2016 р. по 22.09.2016 р. нараховано збитки за наднормативні скиди на суму 195 грн. Скид неочищених стічних вод продовжується. Нараховано збитки за загибель 543 шт. карася на суму 90,6 тис. грн. За загибель 11 шт. верховодки, 85 шт. плітки, 127 шт. окуня звичайного збитки будуть дораховані після отримання ціни на даний вид риб. Оскільки в даному правопорушенні вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.242 КК України, матеріали для вжиття заходів реагування направлено старшому слідчому СВ Борщівського ВП Чортківського ВП в Тернопільській області листом від 29.09.2016 р.№3/3485/1988.

Держекоінспекція констатує, що загибель риби спричинена не окремим залповим скидом однієї або групи токсичних речовин, а комплексом факторів, спричинених тривалим скидом забруднюючих речовин ДП «Техніка» без очистки.

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