Мистецтво зблизька

25 листопада 2016 року відбудеться атестація претендентів на надання статусу «Майстер народних художніх промислів». Цей статус надається фізичній особі, яка створює вироби народних художніх промислів і ремесел, популяризує образотворче та декоративно-прикладне мистецтво.

Надання статусу атестаційна комісія проводить щорічно в останню п’ятницю листопада, підтвердження чи відмову – один раз у три або п’ять років.

Чекаємо на нові таланти і їхні вироби, що посядуть важливе місце у духовно-естетичному вихованні людей нашого краю.

Іван КУЗИШИН,

провідний методист образотворчого та декоративного прикладного мистецтв, заслужений майстер народної творчості України

Shortlink:

Loading...