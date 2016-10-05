Мир і злагода — це головне, що нам потрібно

Учитель історії Борщівської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я.П. Горошка Лановецького району Лілія Волянюк взяла участь у XIIІ Міжнародному конкурсі творчих робіт школярів і вчителів «Уроки війни та Голокосту – уроки толерантності», присвяченому 75-й річниці трагедії в Бабиному яру.

Конкурс є постійним проектом Українського інституту вивчення Голокосту «Ткума» за сприяння Міністерства освіти і науки України. Лілія Волянюк, працюючи над проблемою «Формування громадянської позиції особистості учня через інноваційно-освітню діяльність», застосувала новітні форми роботи. Однією з таких методик є веб-квест. Вона вчить знаходити необхідну інформацію, аналізувати її, систематизувати і вирішувати поставлені завдання. Веб-квест – чи не найбільш ефективна модель використання Інтернету в навчальному процесі. Учитель перестає бути джерелом знань, але створює необхідні умови для пошуку і обробки інформації.

Розроблений вчителькою з Тернопілля пошуковий історичний веб–квест за темою «Трагічна доля єврейського народу. Масштаби та наслідки Голокосту на території Лановеччини» став кращим у фіналі конкурсу, який відбувся у Києві. Після презентації власних розробки та брифінгу в номінації «Педагогічна майстерня» робота Лілії Волянюк посіла ІІ місце.

Ця методична форма апробована для учнів 8-11 класів і може бути використана на уроках історії рідного краю, історії України, виховних годинах, засіданнях патріотичних клубів, історичних гуртках краєзнавчого спрямування.

– Для багатьох народів незалежна Україна стала Батьківщиною. Мир і злагода — це головне, що нам потрібно сьогодні. Пам’ятаючи про трагедію минулої війни, ми з надією дивимося в майбутнє і віримо в нашу державу, – вважає Лілія Волянюк.

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