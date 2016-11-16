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Михайло ГОЛОВКО: «Селянам потрібно повернути право отримувати субсидії!»

16/11/2016 | Рубрика: Аналітика,Головні новини,Головне в номері,Економіка,Життя,Народний кореспондент,Новини,Політика,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

1426На Збаражчині селянам приписали фіктивні доходи, через які вони не можуть оформити документи на отримання субсидій. Народний депутат від фракції ВО «Свобода» Михайло Головко направив депутатський запит у відповідні міністерства, щоб розслідувати такі випадки й відновити виплати людям житлово-комунальних субсидій.

За допомогою до свободівця звернулися мешканці села Олишківці Збаразького району. Вони стверджували, що їм незаконно нарахували кошти за чималу кількість зданої великої рогатої худоби, якої вони фактично не здавали, більше того — навіть не мали на утриманні. Значні суми, яких люди не отримували, їм нарахували в ТОВ «Компанія ЗЕВС ЛТД».

— Унаслідок таких дій за заявниками в податкових органах рахується одержаний дохід від 50 до 100 тисяч гривень, — каже Михайло Головко. — Через це люди не можуть отримати субсидії на оплату житлово–комунальних послуг, адже згідно з документами в них за останні 12 місяців є дохід у понад 50 тисяч гривень. А це підстава для відмови в оформленні житлової субсидії.

За словами свободівця, схожі випадки трапилися й в інших селах на Збаражчині, зокрема у Великих Вікнинах, Великому Раківцю, Малому Раківцю та інших. Загалом постраждали понад 200 осіб.

— Масове шахрайство, від якого потерпають люди, має бути якнайшвидше розслідуване, а винні в незаконних діях — притягнуті до кримінальної відповідальності. Селянам потрібно повернути право отримувати субсидії! — підкреслив Михайло Головко.

 

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Автор: on 16/11/2016. Категорія: Аналітика, Головні новини, Головне в номері, Економіка, Життя, Народний кореспондент, Новини, Політика, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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