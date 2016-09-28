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Михайло ГОЛОВКО: «Проект держбюджету-2017 – антисоціальний»

28/09/2016 | Рубрика: Аналітика,Економіка,Життя,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

28000520 вересня 2016 року під час брифінгу в парламенті народний депутат України від ВО “Свобода” Михайло Головко заявив, що запропонований урядом проект бюджету на 2017 рік є антинародним та антисоціальним. На його переконання, заплановані в головному фінансовому документі країни на наступний рік видатки на Міністерство внутрішніх справ є свідченням будівництва в Україні поліційної держави.

Парламентар повідомив, що у внесеному до парламенту проекті держбюджету на 2017 рік передбачено зростання дохідної частини на більше ніж 100 мільярдів гривень, але ці цифри не привід для оптимізму, бо незрозуміло, звідки буде отримано ці кошти.

“Економічного росту як такого не буде, бо вже зараз спостерігаємо лише активний ріст державного боргу – у проекті бюджету вказано, що сукупна сума держборгу зросте на 240 мільярдів гривень, також ідеться й про обслуговування цього боргу, на що передбачено більше 111 мільярдів. Загалом заплановано збільшення державного боргу до 1,7 трильйона гривень, що складає 90% ВВП країни. При таких показниках говорити про розвиток, стабільність, добробут не доводиться. Ба більше, помпезний піар щодо видатків на обороноздатність держави в результаті зводиться до того, що зі 129 мільярдів гривень, запропонованих у бюджеті, більша частина піде на забезпечення міністерства Авакова. На оборону ж залишать близько 50 мільярдів гривень. Це є свідчення того, що влада більше боїться власного народу, ніж московського агресора”, – констатував свободівець.

Націоналіст підкреслив, що цифри у проекті бюджету засвідчують відсутність економічного росту та розвитку в країні: “Фактично немає зростання, показані 3% до ВВП насправді натягнуті, а показник інфляції у 8% узагалі не витримує критики, бо можемо лише глянути на показники, закладені щодо гривні до долара – це свідчить про набагато більший рівень інфляції”.

“Звичайно, зараз необхідно шукати джерела наповнення бюджету, але економіка й далі в тіні. Про запровадження прогресивної шкали оподаткування бізнесу ніхто навіть не думає. Ще одна запланована у проекті бюджету недолугість – дотація “Нафтогазу” на 19 мільярдів, хоча компанія прибуткова і заробила за останній рік 22 мільярди. Узагалі незрозумілий хід думок можновладців – збільшують борги, дотують царини, які дотувати не треба, знову заганяють економіку в тінь…

Вважаю цей фінансовий документ несправедливим та антисоціальним. За такого бюджету не можуть розвиватися регіони. Бачимо, що насправді жодної децентралізації нема, бо услід за профтехучилищами пропонується перекласти фінансування навчальних закладів на місцеві громади, а це більше 16 мільярдів гривень. Водночас, влада не вказує, де місцеве самоврядування має взяти ці кошти. Йде спланована руйнація системи освіти, самоврядування. Звичайно, що “Свобода” не підтримуватиме такий бюджет, але активно братиме участь в обговоренні цього документа, і ми подаватимемо свої пропозиції щодо його корегування”, – додав Михайло Головко.

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Автор: on 28/09/2016. Категорія: Аналітика, Економіка, Життя, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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