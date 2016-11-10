Михайло ГОЛОВКО: «Необхідно негайно надати право парламенту звільняти голову НБУ»

Під час брифінгу у Верховній Раді 2 листопада народний депутат з Тернопільщини Михайло Головко наголосив на невідповідності займаній посаді голови НБУ Валерії Гонтаревої. Сплановане знищення банку “Хрещатик” – це лише один із багатьох її злочинних дій у банківській сфері, переконаний народний обранець.

Нещодавно Михайло Головко виграв суд у Гонтаревої стосовно захисту ділової репутації Нацбанку. Так, суд прийняв до уваги докази стосовно умисного знищення НБУ банку «Хрещатик» і закрив справу на користь «свободівця».

– Дії Гонтаревої спрямовані на зачистку українського банківського ринку під російський капітал, з яким вона пов’язана бізнес-інтересами. Тому необхідно негайно надати право парламенту звільняти голову НБУ, обмежити повноваження та посилити відповідальність. Враховуючи заяви уряду про підняття мінімальної заробітної плати, які ми повністю підтримуємо, треба ще відповісти на питання, де взяти кошти на їх забезпечення, – наголосив Михайло Головко.

Нардеп також вкотре нагадав про пакет законопроектів депутатської групи «Свобода», які здатні наповнити державний бюджет для покриття цих видатків, а саме:

— заборонити виведення капіталу в офшори, адже скільки в дірявий мішок не насипай, все одно там нічого не залишиться;

— націоналізувати державні підприємства, які були незаконно приватизовані, зокрема облгази, обленерго, ГЕСи, ТЕСи, і нині працюють на кишені олігархів;

— ліквідувати приватні монополії, держава має здійснювати жорстке регулювання діяльності монополій, це стандартна світова практика;

— збільшити ренту за видобуток руди та нафти, а також оподаткувати приватні газові вишки;

— зменшити податкове навантаження, щоб вивести економіку з тіні;

— припинити рефінансування банків, наближених до політичної “еліти” країни.

— припинити безконтрольний друк гривні.

Терміновим рішенням вважає Михайло Головко саме надання права парламенту звільняти голову Нацбанку, адже діючий текст Конституції цього не дозволяє, тому усю відповідальність за дії Гонтаревої, на разі, несе Президент особисто. Такий крок дасть можливість не просто впливати на політику НБУ, але й вимагати підзвітності та притягнути до відповідальності неефективного керівника. На думку нардепа, очільниця відомства Гонтарева цілком вичерпала кредит довіри і діє зовсім не в інтересах України, тому має бути звільнена із займаної посади.

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