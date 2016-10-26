Михайло ГОЛОВКО: «Коли немає гідної заробітної плати у лікарів, учителів, піднімати зарплату депутатам – неприпустимо»

Народний депутат України від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Михайло Головко – єдиний з обранців Тернопільщини, який не підтримав підвищення власної заробітної плати удвічі.

За ухвалення проекту закону про державний бюджет проголосували 245 депутатів. За цим документом, народні обранці пропонують підняти собі зарплати до 40 тисяч гривень на місяць. Не підтримали цей проект лише 15 депутатів, серед них і народний обранець із Тернопільщини, член партії ВО «Свобода» Михайло Головко.

Про це підвищення говорили 21 жовтня в ефірі ток-шоу «Чорне дзеркало», куди запросили і тернопільського «свободівця».

– Я, як і всі п’ять депутатів від ВО «Свобода», не голосував і за перше читання бюджету, і за підняття зарплат народним депутатам, – наголосив Михайло Головко. – Звісно, що в таких умовах, коли оподатковують пенсіонерів, коли немає гідної заробітної плати у лікарів, учителів, піднімати зарплату депутатам – неприпустимо. На Заході керівникам корпорацій призначають платню залежно від розмірів доходу компанії. Тобто, якщо вона успішна, має прибутки, відповідно – і доходи в керівництва зростають. Парламент – це і є керівництво країни, яке наймає уряд як менеджерів, отож, від результатів роботи, від зростання економіки, від доходів суспільства має залежати і наша зарплата. Коли пенсіонерам індексацію не здійснюють, коли заробітні плати лише обіцяють підняти на 10%, депутати не мають права піднімати собі платню, та ще й настільки.

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