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Михайло ГОЛОВКО: “Із житниці Європи Україна має перетворитися на постачальника доброякісної продукції”

12/10/2016 | Рубрика: Аналітика,Господар,Економіка,Життя,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

111010Агропромисловий комплекс – важливе джерело валютних надходжень і створення робочих місць. Для того, щоб використовувати потенціал експорту продукції АПК, треба розвивати харчопереробні виробництва, розширювати податкові пільги для сільгосппідприємств, які експортують 100% продукції. У цьому переконаний народний депутат України від ВО “Свобода” Михайло Головко.
– Важливо розвивати сільськогосподарську кооперацію і малі переробні локальні об’єднання. Для цього необхідно суттєво збільшити їх фінансування і державну підтримку, – зауважив народний депутат.
Михайло Головко наголосив, що гроші на модернізацію і побудову таких підприємств можна віднайти завдяки: детінізації ринку сільгосппродукції; зниженню відсоткової ставки за комерційними кредитами на 50%; збільшенню частки довгострокового кредитування на 20% через компенсацію відсоткових ставок; розширення обігу аграрних розписок.
За словами Михайла Головка, заплановані в 2016 році в аграрний сектор дотації – 300 млн. грн. для компенсації кредитної ставки й 50 млн. грн. для підтримки тваринництва – набагато менші, ніж у попередні роки.
– Із першого січня 2017-го уряд Гройсмана планує скасувати спеціальний режим ПДВ для аграріїв. Це призведе до дефіциту обігових коштів і змусить сільгоспвиробників звертатися за додатковими кредитами на посівну. Наслідок – подорожчання продукції нового врожаю. Такий крок уряду суперечить діючий коаліційній угоді, де зазначено, що подібні зміни мають бути запроваджені лише з 1 січня 2018 року, – зазначив Михайло Головко.
На глибоке переконання Михайла Головка, стратегічною метою держави повинно стати превалювання в експорті готової продукції над сировиною: олія – замість насіння соняшника; біодизель – замість ріпаку; макарони, борошно та сухі сніданки – замість збіжжя тощо. “Експортувати потрібно продукцію з високою доданої вартістю. Це забезпечить створення робочих місць і зростання економіки в цілому за рахунок розвитку переробної галузі. Україна повинна перетворитися із житниці Європи на постачальника доброякісних продуктів харчування”, – підкреслив Михайло Головко.

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Автор: on 12/10/2016. Категорія: Аналітика, Господар, Економіка, Життя, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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