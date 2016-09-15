Михайло Головко для подолання фінансової кризи пропонує оголосити амністію грошам з офшорів

15/09/2016 | Рубрика: Аналітика,Економіка,Життя,Народний кореспондент,Новини,Політика,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

14104Фінансова криза, котра спіткала Україну в результаті діяльності як внутрішнього, так і зовнішнього ворога, вимагає створення передумов для залучення додаткових фінансових коштів в економіку України та створення належних податкових умов для окремих сфер її розвитку. На часі залишається важливим прийняття законодавчих актів, котрі б визначали правові, економічні й організаційні засади повернення капіталів, що перебувають в офшорних зонах. Адже зрозумілим є те, що добровільно повертати кошти не захочуть. Тому їм можна створити таке економічне середовище, за якого українська нація поверне свої гроші, а олігархи усвідомлюватимуть необхідність вкладання раніше виведених коштів в економіку держави.

«Повернення капіталів повинно здійснюватися шляхом добровільної передачі особами, які мають зареєстровані в так званих офшорах компанії», – переконаний народний депутат України від ВО «Свобода» Михайло Головко.  Для цих потреб повинна створюватися спеціальна фінансова установа, куди будуть перераховуватися кошти з іноземних компаній».

«Частина коштів, котрі розміщуватимуться в цих установах, будуть спрямовуватися на інвестування у такі галузі, як відновлювальна електроенергія, оборонна промисловість, літакобудування, машинобудування, будівництво доріг», – переконує Михайло Головко.

Схожого характеру відбувалися повернення коштів з офшорних зон у передових європейських країнах. Наприклад, у Бельгії була надана окрема амністія для капіталів, що поверталися в країну.

 

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Автор: on 15/09/2016. Категорія: Аналітика, Економіка, Життя, Народний кореспондент, Новини, Політика, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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