Михайло Головко для подолання фінансової кризи пропонує оголосити амністію грошам з офшорів

Фінансова криза, котра спіткала Україну в результаті діяльності як внутрішнього, так і зовнішнього ворога, вимагає створення передумов для залучення додаткових фінансових коштів в економіку України та створення належних податкових умов для окремих сфер її розвитку. На часі залишається важливим прийняття законодавчих актів, котрі б визначали правові, економічні й організаційні засади повернення капіталів, що перебувають в офшорних зонах. Адже зрозумілим є те, що добровільно повертати кошти не захочуть. Тому їм можна створити таке економічне середовище, за якого українська нація поверне свої гроші, а олігархи усвідомлюватимуть необхідність вкладання раніше виведених коштів в економіку держави.

«Повернення капіталів повинно здійснюватися шляхом добровільної передачі особами, які мають зареєстровані в так званих офшорах компанії», – переконаний народний депутат України від ВО «Свобода» Михайло Головко. Для цих потреб повинна створюватися спеціальна фінансова установа, куди будуть перераховуватися кошти з іноземних компаній».

«Частина коштів, котрі розміщуватимуться в цих установах, будуть спрямовуватися на інвестування у такі галузі, як відновлювальна електроенергія, оборонна промисловість, літакобудування, машинобудування, будівництво доріг», – переконує Михайло Головко.

Схожого характеру відбувалися повернення коштів з офшорних зон у передових європейських країнах. Наприклад, у Бельгії була надана окрема амністія для капіталів, що поверталися в країну.

Shortlink:

Loading...