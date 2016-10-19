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Михайло ГОЛОВКО: «Без доріг Україні до Євросоюзу не добратися»

19/10/2016 | Рубрика: Економіка,Життя,Народний кореспондент,Новини,Податки,Соціум,Тернопілля |

1Україна розташована в центрі Європи, тож може стати головним європейським міжнародним транзитером за напрямками «Захід — Схід» і «Північ — Південь». Поки що ми повністю не використовуємо цю можливість.

— Кожна гривня, вкладена в залізничні та автошляхи, дає 1,6 долара повернення за п’ять-десять років, — каже народний депутат України від ВО «Свобода» Михайло Головко.

За словами свободівця, щоб активно розвивалася економіка країни, щонайперше необхідно відремонтувати автошляхи, забезпечити під’їзними дорогами із твердим покриттям усі села.

— Гроші на ремонт доріг уже є завдяки акцизу, що внесений у ціну палива й становить майже 40 відсотків від роздрібної вартості пального в Україні. Цього року на будівництво та ремонт доріг у бюджеті закладено 14 мільярдів гривень, але це надто мало для підтримання доріг у нормальному стані. Для їх функціонування необхідно хоча б 50 мільярдів гривень щороку протягом п’яти—десяти років. Лише за такого рівня фінансування за умови створення спеціалізованого Дорожнього фонду України можна буде говорити про якість українських доріг, — переконаний нардеп Михайло Головко.

Але ремонт – це не лише гроші, а й відповідальність влади за те, що зроблено, за утримання доріг у належному стані. Починати треба з технічного аудиту стану доріг та адміністративного розділення трас на категорії: міжнародні транзитні траси; дороги загального державного значення; спеціалізовані автошляхи; дороги обласного значення; міські дороги; регіональні автошляхи.

Михайло Головко впевнений, що за кожною з категорій необхідно закріпити джерело фінансування й органи державного управління, які здійснюватимуть нагляд за шляхами, усунення пошкоджень полотна доріг, контроль за транспортним режимом з чітким і безумовним виконанням транспортом умов проїзду. Порушення подібних умов, особливо щодо перенавантаження, повинні карати миттєво й рішуче. Всі виїзди на траси з обмеженням щодо вантажу мають бути обладнані відповідними вагами для фур. Без цих заходів неможливо підтримати в належному стані більш ніж 170 тис. км автодоріг України.

Дуже важливо покращити співпрацю з іноземними партнерами щодо кредитування будівництва наших доріг. Адже дороги — своєрідні кровоносні судини, від добротності яких значною мірою залежить розвиток української економіки.

 

 

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Автор: on 19/10/2016. Категорія: Економіка, Життя, Народний кореспондент, Новини, Податки, Соціум, Тернопілля. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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