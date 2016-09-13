Музичний фестиваль “Файне місто” планують провести на тернопільському іподромі

“Файні люди, вже завтра анонсуємо дату проведення, а сьогодні ми раді повідомити що ювілейний, 5-й Faine Misto festival в 2017-му році змінює свою локацію та буде проходити на території тернопільського іподрому. Нова фестивальна територія оточена деревами, які забезпечать захист від сонця та вітру, вдвічі більша територія наметового містечка, мальовничі краєвиди та наявність озера неподалік…

Перші акційні квитки по 540 грн поступлять в продаж у середу, 14-го вересня в дуже обмеженій кількості через квитковий оператор concert.ua!” – йдеться в повідомленні на сторінці спільноти фестивалю у Фейсбуці.

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