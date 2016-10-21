«МРІЯ» долучилася до відкриття чергового кооперативу

У с. Старий Почаїв, що на Кременеччині (Тернопільська обл.), розпочав повноцінну роботу сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Щедрий край». Кооператив займатиметься сушінням овочів і фруктів з метою подальшого збуту чи внутрішнього споживання. Учасниками кооперативу стали понад 70 людей, з яких 27 – це пайовики «МРІЇ» або ж члени їх сімей.

Мікропроект «Економічний розвиток СОК «Щедрий край»* є унікальним, адже реалізовувався в рамках Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». За словами координатора Тернопільського обласного ресурсного центру громад Олега Процика, проект ЄС/ПРООН МРГ надав 25 тис. дол. на ремонт приміщення та необхідне обладнання.

«За кошти, що ми надали, було повністю відновлено будівлю, замінено вікна, покрівлю та двері, закуплено необхідне обладнання, – деталізував Олег Процик. – Обов’язковою вимогою ЄС та Програми розвитку ООН (ПРООН) було залучення коштів безпосередньо від громади села, обласної та районної влади, спонсорів. Дуже тішить, що усі долучилися.

Як зазначив голова правління «Щедрого краю» Віктор Стравінський, заснували кооператив минулого року. Тривалий час громада займалася підготовкою необхідної документації, ремонтом приміщення, яке було в аварійному стані.

«Загальна вартість нашого проекту – 800 тис. грн., з них 550 тис. грн. надав проект ЄС/ПРООН. 300 тис. грн. – члени кооперативу. Втілити проект в життя допомагало керівництво області та району. Велику роль у фінансуванні відіграв також агрохолдинг «МРІЯ». 100 тис. грн., які виділила компанія, ми спрямували на завершення ремонтних робіт», – зауважив Віктор Стравінський.

Сировиною (а це – ягоди, фрукти, овочі тощо) «Щедрий край» повністю забезпечать його учасники. Обладнання дозволяє переробляти близько 2,5 тонн продукції на добу, таким чином члени кооперативу зможуть висушити більше половини продукції, яку вирощують. Слід зазначити, що кооператив обслуговує лише тих, хто до нього входить. До слова, в Україні є дуже мало підприємств чи виробничих цехів, які займалися б саме сушінням плодів. Тому в учасників кооперативу є хороші перспективи щодо вигідного збуту готової продукції, адже відсутність конкуренції відкриває їм шлях на широкі ринки.

Для агрохолдингу «МРІЯ» розвиток кооперативного руху є перспективним напрямком соціальної політики вже другий рік поспіль. На Тернопільщині компанія спільно з громадами створила вже 6 кооперативів. Як зазначалося вище, фінансово долучилася «МРІЯ» і до запуску «Щедрого краю». В майбутньому компанія готова і надалі сприяти різним починанням та ініціативам громад, які будуть покликані покращувати добробут орендодавців агрохолдингу.

«Ми надали на підтримку 100 тис. грн. З них 19 тис. грн. використали в якості додаткових пайових внесків, 80 тис. грн. спрямували на ремонт приміщення. Таким чином хотіли віддячити громаді Старого Почаєва, оскільки з нею співпрацюємо тривалий час», – підкреслив керівник благодійного фонду «Агрохолдингу «МРІЯ» Василь Мартюк.

До слова, «МРІЯ» активно підтримує розвиток кооперативів у селах, де веде свою діяльність, адже в компанії переконані, що кооперативний рух – це шлях до економічної незалежності та покращення добробуту мешканців сіл. Агрохолдинг допомагає селянам створювати нові виробничі чи обслуговуючі кооперативи, фінансово підтримує вже діючі. На розвиток кооперації тільки від початку цього року компанія спрямувала зі свого соціального бюджету майже півмільйона гривень благодійної фінансової допомоги. Загалом, починаючи з 2015 року, агрохолдинг «МРІЯ» вклав у розвиток кооперативного руху понад 1,5 млн. грн.

*Повна назва мікропроекту ЄС/ПРООН – «Економічний розвиток СОК «Щедрий край» с. Старий Почаїв шляхом придбання інфрачервоної сушильної камери, овочерізки промислової, машин для миття та очистки овочів, яблук, коренеплодів» .

Надія ШТОКАЛО

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