«МРІЯ Агрохолдинг» продовжує нарощувати свій технічний парк

Агрохолдинг «МРІЯ» закуповує сучасну сільськогосподарську техніку, яка ощадна до обробітку грунту. Так, нещодавно технічний парк компанії поповнився п’ятьма колісними тракторами Case IH M34R2P Magnum 340 і ще п’ятьма гусеничними Case IH Steiger Quadtrac 500. Сума закупівлі сягає 2 млн. 615 тис. доларів. Трактори придбані на умовах лізингу терміном на 30 місяців.

З 2015 року «МРІЯ» була змушена оновити парк сільгосптехніки на суму понад 11 млн. дол., адже попереднє керівництво агрохолдингу вивело з компанії майже 1100 одиниць техніки. Це призвело до того, що весняна посівна кампанія 2015 року проходила в екстремальних умовах. Тож навесні агрохолдинг придбав 10 Case IH Quadtrac 500. Нагадаємо, їх придбали за 3,2 млн. доларів на умовах лізингу терміном на 23 місяці та репрезентували на АТП «МРІЇ» у Хоросткові в квітні. Машинами працівники «МРІЇ» задоволені.

«Хочу подякувати за якість цієї техніки, яку ми отримали. Не скажу, що працювала вона без поломок, але їх ліквідовували оперативно. Серед найсерйозніших — заміна гідрошлангу та гідротрубок. Це ми зробили по гарантії. «Агроальянс» оперативно реагує на наші звернення і техніка швидко повертається на поля, – зазначив операційний директор «МРІЯ Агрохолдинг» Віктор Кухарчук. – Від квітня маємо дуже багато тракторів, які працювали по 1 тис. та 1,5 тис. мотогодин. Могли працювати і більше, але, зважаючи на сухе літо, ми дещо призупинили роботи, чекаємо на дощі».

Окрім тракторів, «МРІЯ» додатково закупила в групи компаній «Техноторг» 4 агрегати для обробітку грунту «Турбо-Макс», у «Волинської фондової компанії» – 5 глибокорозпушувачів «Cultiplow», також має отримати 4 плуга «Gregoire Besson».

«Хочу зазначити, що це найкращі плуги в Україні, тому що в них специфічна система перекидання катків. Це недешева техніка, але вона дуже якісно працює. Ми продовжуємо збільшувати технічний парк, бо наступного року плануємо вирощувати ще 5 тисяч гектарів цукрових буряків. Упродовж останніх місяців агрохолдинг «МРІЯ» отримав п’ять 500-сильних гусеничних Quadtrac, а також п’ять 340-х Magnum, додатково закупили чотири Турбо-Макси. Вони були закуплені під плуги, один плуг вже є, чотири ще в дорозі. Це все під техногологічну карту з вирощування цукрових буряків. Ці трактори перейдуть на вузьку гуму, вони будуть сіяти цукровий буряк. Уся техніка працює на ЕРТК–сигналах. Також ці трактори використовуватимуться для підсіву цукрових буряків і в обприскуванні».

В обробітку землі, посіву і збирання врожаю компанія «МРІЯ» дотримується незмінного правила – максимально ощадне ставлення до землі. Тому вимоги до техніки високі. За майже півроку праці на нових тракторах операційний директор агрохолдингу впевнено називає їхні плюси: центр ваги, радіус розвороту, плавність ходу, підмічає, що машина просувається по землі, наче праска. Орієнтуючись на нову техніку, у «МРІЇ» приступили до вирівнювання поля глибокорозпушувачами, вирівнювачами, плугами.

«Ми почали реалізовувати завдання – вирівнювання напрямків робіт по полях. Це має полегшити обробіток і поліпшити врожайність, – розповів операційний директор «МРІЯ Агрохолдинг». – Прогнозуємо всі свої роботи набагато років вперед. Техніка буде ходити чітко по маршрутах, зокрема оприскувачі. Тому для них ми маємо максимум вирівняти поля за допомогою розпушувачів, плугів, вирівнювачів. Також ми почали робити вирівнювачі, тому що на ринку України їх взагалі немає».

У «МРІЇ» використовують гусеничні трактори на всіх кластерах і планують наростити технопарк до 25-ти 500-сильних тракторів, які б повністю забезпечували потреби компанії в обробітку 160 тисяч гектарів землі. Сьогодні у власності агрохолдингу — півтора десятка таких машин. Ті дев’ять, які були в компанії на початку 2015 року, напрацювали приблизно 20 тис. мотогодин і вичерпали свій ресурс.

Про переваги гусеничних машин розповів також продукт-менеджер по тракторах і причіпному обладнанні Case IH Анатолій Мацюк. «В Україні таких тракторів продано багато. Відгуки фермерів говорять про те, що ці трактори менше ущільнюють грунт, у них найбільша площа контакту і найменший тиск на грунт, менша пробуксовка. Тобто вони більш ощадно діють на грунт. Цей трактор не створює тих ущільнень, з яким потім ті агрегати, які йдуть позаду нього, змушені справлятися.

Словом, це – найпотужніші, найпродуктивніші трактори, вони забезпечують найвищу прохідність і дозволяють раніше виходити в поле. І саме ті господарства, які дбають про свою землю, хочуть мати економічну ефективність, вибирають Quadtrac 500. Трактори Magnum мають нові архітектуру гідравліки, електроніки, електрики, двигун. Вони працюють значно довше в полі без ремонтів.

Трактори Magnum — це справжні «робочі конячки», на які лягає основна частина завдань з повним навантаженням в стислі агрономічні терміни».

Презентацію придбаних тракторів відвідав і регіональний директор Торгового дому «Агроальянс» Віктор Черняк. Він розповів про збільшення площ складів запасних частин. Крок не випадковий, адже Торговий дім «Агроальянс» очікує, що 2017 рік буде не менш плідним, тим паче у розробці перебувають нові вигідні проекти з постачання техніки.

«Ми впевнені в цій тристоронній співпраці, тому знову допомогли з фінансуванням проекту. У зв’язку з тим, що технічний парк агрохолдингу збільшується до тридцяти одиниць техніки, яку ми постачаємо, прийняли рішення щодо зростання штату сервісних менеджерів, — зазначив Віктор Черняк. – Ми, як партнери, з компанією «МРІЯ» ведемо відкритий діалог, тому знову допомогли з фінансуванням проекту».

Роботу нового трактора і розпушувача продемонстрували на полі у с. Нижбірок Гусятинського району. За словами продукт-менеджера «Волинської фондової компанії» Юрія Петренка, глибокий розпушувач Agrisend незамінний помічник для аграріїв, оскільки він сприяє накопиченню вологи в грунті, забезпечує краще проникнення повітря, а це, в кінцевому результаті, забезпечує кращу врожайність. Додамо, що «МРІЯ» отримала від партнерів не тільки побажання щодо подальшої співпраці, а й пам’ятні сувеніри.

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