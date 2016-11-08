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Молодий чоловік у військовому мундирі привернув увагу правоохоронців

08/11/2016 | Рубрика: Кримінал,Народний кореспондент,Новини |

Молодий чоловік у військовому мундирі привернув увагу правоохоронців, що несли службу на залізничному вокзалі у Тернополі. Солдата попросили пройти для огляду багажу. Серед особистих речей військовослужбовця було знайдено предмети, схожі на набої, та речовину, що візуально нагадувала наркотичний засіб.

-Слідчо-оперативна група виїхала на місце події, – розповів перший заступник начальника Тернопільського відділу поліції Богдан Гульман. – Військовий мав при собі документи, тому оперативно з’ясувалося, що це житель одного з сіл Тернопільського району, який повертався додому з військової частини, яка дислокується на Львівщині, звідки напередодні був демобілізований.

Серед особистих речей військового було майже півтори сотні предметів, схожих на набоїв різного калібру, а також речовина, схожа на наркотичну.

Зі слів Богдана Гульмана, чоловіка не затримували, після документування його відпустили, а заборонені предмети вилучили і направили на експертизу.

Кримінальне провадження розпочато за частиною першою статті 309 – незаконне перевезення наркотичних засобів та частиною першою статті 263 – незаконне поводження з бойовими припасами Кримінального кодексу України.

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Автор: on 08/11/2016. Категорія: Кримінал, Народний кореспондент, Новини. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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