Молодий чоловік у військовому мундирі привернув увагу правоохоронців

Молодий чоловік у військовому мундирі привернув увагу правоохоронців, що несли службу на залізничному вокзалі у Тернополі. Солдата попросили пройти для огляду багажу. Серед особистих речей військовослужбовця було знайдено предмети, схожі на набої, та речовину, що візуально нагадувала наркотичний засіб.

-Слідчо-оперативна група виїхала на місце події, – розповів перший заступник начальника Тернопільського відділу поліції Богдан Гульман. – Військовий мав при собі документи, тому оперативно з’ясувалося, що це житель одного з сіл Тернопільського району, який повертався додому з військової частини, яка дислокується на Львівщині, звідки напередодні був демобілізований.

Серед особистих речей військового було майже півтори сотні предметів, схожих на набоїв різного калібру, а також речовина, схожа на наркотичну. Зі слів Богдана Гульмана, чоловіка не затримували, після документування його відпустили, а заборонені предмети вилучили і направили на експертизу. Кримінальне провадження розпочато за частиною першою статті 309 – незаконне перевезення наркотичних засобів та частиною першою статті 263 – незаконне поводження з бойовими припасами Кримінального кодексу України.

Shortlink:

Loading...