Міськрада Тернополя виділила 2 млн грн для придбання теплових лічильників

На черговій сесії міської ради Тернополя з бюджету виділили майже 2 мільйона гривень на придбання теплових лічильників. У багатьох міських багатоповерхівках їх встановлюватимуть вже протягом цього опалювального сезону.

Експерти кажуть, що теплові лічильники дадуть змогу мешканцям будинку платити лише за реально спожите тепло.

Згідно плану енергоефективності усе місто поділене на декілька основних ділянок. Зокрема, перша ділянка це там, де будуть встановлені ІТП і теплові лічильники за рахунок коштів Європейського банку Реконструкції і Розвитку, друга частина за рахунок Світового банку, третя, це вже реалізовується за кошти північно-екологічної фінансової корпорації «НЕФКО» і четверта за кошти з міського бюджету.

– 2 мільйона гривень додатково виділяється для придбання лічильників тепла. Ми маємо намір цього опалювального сезону забезпечити максимальну кількість тернопільських будинків тепловими лічильниками для того, щоб раз і назавжди закрити питання про те, що гріються не батареї в будинку, а труби, які йдуть по вулиці. Власне, встановлення лічильників тепла дасть можливість людям платити за фактично спожите тепло, – зазначив очільник міста Сергій Надал.

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