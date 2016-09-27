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Мінсоцполітики має наміри осучаснити пенсії

27/09/2016 | Рубрика: Аналітика,Економіка,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

270001Заступник міністра соціальної політики Віталій Мущинін заявив, що цього тижня має бути завершено дискусії щодо законопроекту про осучаснення пенсій і внесено його до Верховної Ради.

Про це він сказав під час Всеукраїнських зборів ветеранського активу, передає unian.ua

Мущинін зазначив, що на сьогоднішній день Міністерство соціальної політики разом із Пенсійним фонд підготовили законопроект, який передбачає осучаснення пенсій.

«Йдеться про те, що ми пропонуємо уряду встановити єдиний показник середньої заробітної плати. Я поки що не буду казати про цифри, бо ще йдуть жваві дискусії. Але на цьому тижні вони мають бути завершені і законопроект буде внесений у Верховну Раду», – сказав представник міністерства.

Як заявив Мущинін, «якщо буде позитивне рішення, вже в цьому році майже для 3,4 мільйонів пенсіонерів підвищать пенсії в середньому на 284 гривні».

«Це без урахування того, що з 1 грудня ми також будемо перераховувати розміри пенсій», – додав заступник міністра.

Як повідомлялося, з 12,5 млн пенсіонерів, які проживають в Україні, 7,5 млн мають розрахунковий базовий розмір пенсії менший за прожитковий мінімум через те, що з 2012 року уряд не проводить перерахунок раніше призначених пенсій.

Для вирівнювання пенсій необхідно проводити щорічний перерахунок пенсій або осучаснення. Однак він не проводився з 2012 року. Через це є пенсіонери, які отримують пенсію в розмірі 920 грн при мінімальному її розмірі на сьогодні 1074 грн.

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Автор: on 27/09/2016. Категорія: Аналітика, Економіка, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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