Міносвіти змінює правила вступу до ВНЗ

У 2017 році вступник подаватиме 7 заяв до вищих навчальних закладів на 3 спеціальності.

Про це мовилося на засіданні робочої групи з доопрацювання умов прийому до вищих навчальних закладів у наступному році, повідомляє сайт Міносвіти.

Таким чином відбудеться скорочення кількості заяв у порівнянні з минулорічною вступною кампанією. Раніше можна було подавати до 15 заяв на 5 спеціальностей без обмежень у кількості ВНЗ.

7 заяв – це дасть можливість вступнику сконцентруватися на обраних ним спеціальностях, а також не заплутатися в різноманітті спеціальностей і вишів,

– розповів проректор КНУ імені Т. Шевченка Володимир Бугров про результати анкетування студентів університету з цього питання.

Вступ до вишів відбуватиметься за результатами сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років.

Для вступу в університети обов’язковим буде сертифікат з української мови та літератури.

У 2017 році вступник подаватиме 7 заяв до вищих навчальних закладів на 3 спеціальності.

Про це мовилося на засіданні робочої групи з доопрацювання умов прийому до вищих навчальних закладів у наступному році, повідомляє сайт Міносвіти.

Таким чином відбудеться скорочення кількості заяв у порівнянні з минулорічною вступною кампанією. Раніше можна було подавати до 15 заяв на 5 спеціальностей без обмежень у кількості ВНЗ.

7 заяв – це дасть можливість вступнику сконцентруватися на обраних ним спеціальностях, а також не заплутатися в різноманітті спеціальностей і вишів,

– розповів проректор КНУ імені Т. Шевченка Володимир Бугров про результати анкетування студентів університету з цього питання.

Вступ до вишів відбуватиметься за результатами сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років.

Для вступу в університети обов’язковим буде сертифікат з української мови та літератури.

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