Мешканців Тернопілля закликають написати радіодиктант

9 листопада на Українському радіо відбудеться Шістнадцятий радіодиктант національної єдності. Акція традиційно відбувається у День української писемності та мови і має на меті об’єднати усіх небайдужих навколо українського слова. Для того, щоб стати учасником, окрім бажання, необхідно мати аркуш паперу, ручку, радіоприймач, комп‘ютер, планшет або телефон з виходом в Інтернет.

Об 11 годині на Першому каналі Українського радіо почнеться годинна радіопрограма, присвячена акції: йтиметься про історію радіодиктанту, його учасників, умови написання, а об 11:30 прозвучить власне текст.

Диктуватиме доцент Київського університету ім. Б.Грінченка Олександр Авраменко.

Українське радіо запрошує усіх охочих не лише долучитися і написати диктант, але й стати своєрідними співорганізаторами акції: створити свій власний осередок диктанту – зібратися родиною, колективом чи організувати написання у закладі, де ви працюєте або навчаєтеся, адже мета акції – не перевірка грамотності, а єднання!

За умовами акції, ви можете надіслати диктант на перевірку на Українське радіо. Для цього можна скористатися звичайною поштою або електронною.

Паперові листи треба надсилати на адресу Хрещатик, 26, Київ – 1, 01001; електронні –rd@nrcu.gov.ua.

У випадку паперових версій, перевірятимуться лише диктанти, надіслані 9 і 10 листопада (за поштовим штемпелем). Електронні листи мають містити відскановані чи сфотографовані копії написаних від руки диктантів і бути надісланими не пізніше 12.00 10 листопада.