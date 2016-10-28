Мешканців Тернопілля закликають написати радіодиктант

Об 11 годині на Першому каналі Українського радіо почнеться годинна радіопрограма, присвячена акції: йтиметься про історію радіодиктанту, його учасників, умови написання, а об 11:30 прозвучить власне текст.
Диктуватиме доцент Київського університету ім. Б.Грінченка Олександр Авраменко.
Українське радіо запрошує усіх охочих не лише долучитися і написати диктант, але й стати своєрідними співорганізаторами акції: створити свій власний осередок диктанту – зібратися родиною, колективом чи організувати написання у закладі, де ви працюєте або навчаєтеся, адже мета акції – не перевірка грамотності, а єднання!
За умовами акції, ви можете надіслати диктант на перевірку на Українське радіо. Для цього можна скористатися звичайною поштою або електронною.
Паперові листи треба надсилати на адресу Хрещатик, 26, Київ – 1, 01001; електронні –rd@nrcu.gov.ua.
У випадку паперових версій, перевірятимуться лише диктанти, надіслані 9 і 10 листопада (за поштовим штемпелем). Електронні листи мають містити відскановані чи сфотографовані копії написаних від руки диктантів і бути надісланими не пізніше 12.00 10 листопада.
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