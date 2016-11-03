Мешканці Тернополя заборгували «Тернопільміськтеплокомуненерго» понад 25 мільйонів гривень

Заборгованість комунальному підприємству«Тернопільміськтеплокомуненерго» зростає. Наразі загальна сума боргу перевищує 25 мільйонів гривень. Тернополянам рекомендують віддавати борги частинами.

Через велику заборгованість комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» не проводить робіт із модернізації. Крім цього, юристи підприємства називають діючі тарифи на тепло економічно необґрунтованими.

«Від нас вимагають поліпшення якості послуг. Але ніхто не питає про наші можливості. Одна з великих проблем – фінансова. Підприємство має чимало боржників. На сьогоднішній день загальна заборгованість споживачів перед підприємством становить – 25 мільйонів 915 тисяч; з них населення заборгувало 21 мільйон 962 тисячі; інші споживачі – п’ять мільйонів 466 тисяч. Заборгованість є немаленька, у цьому напрямку працюють наші юристи. Пробують укласти договори реструктуризації, щоб споживачі могли частинами виплатити борги. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день платоспроможність населення досить низька, але є субсидії. Також тернополяни мають можливість частинами гасити борги. Тож ми сподіваємося, що проблема буде вирішена», – відзначив начальник виробничо-технічного відділу КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» Віталій Грубенюк.

Нагадаємо, упродовж літа КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» капітально відремонтувало лише одну котельню. Необхідних грошей на модернізацію системи теплопостачання міста наразі немає. Однак комунальне підприємство очікує фінансової підтримки з міжнародних організацій.

Джерело: zz.te.ua

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