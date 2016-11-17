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Мешканці обласного центру обурені рахунками за тепло

17/11/2016 | Рубрика: Аналітика,Головні новини,Головне в номері,Економіка,Життя,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

1516Рахунки за опалення у жовтні шокували багатьох тернополян. Причому, у дуже багатьох випадках мешканці обласного центру отримали платіжки із сумами, завищеними на понад 30%.

Згідно з повідомленням міського управління ЖКГ, а також згідно з інформацією, зазначеною у рахунках, тариф за опалення у жовтні становить 19,81 грн. за квадратний метр опалювальної площі. Відтак, місячне опалення двокімнатної квартири площею 50 кв. м. при такому тарифі обійдеться у 1000 гривень.

Але… Опалювальний сезон розпочався не 1 жовтня. Опалення у Тернополі ввімкнули з 10 жовтня. Окрім цього, згідно з діючим законодавством, нарахування за тепло розпочинається тільки на четверту добу після початку опалювального сезону. Відтак, у Тернополі нараховувати за тепло мали б, починаючи з 13 жовтня. Тобто вартість опалення мала б бути на понад 30% меншою від повного місячного опалення.

Таким чином, за жовтневе опалення у двокімнатній квартирі сума мала б становити не 1000, а 650 гривень. Аналогічно і щодо помешкань більшої чи меншої площі, пише galas.te.ua.

Минулого тижня тернопільські засоби масової інформації повідомляли про один випадок, коли жінці прийшов рахунок на 1000 гривень за тепло у двокімнатній квартирі площею 45 кв. м.

Тоді в управлінні соціального захисту пояснили, що просто не встигли нарахувати вказаній жінці субсидій.

Але тут проблема не тільки в управлінні соціального захисту. Завищені рахунки масово приходять також і тим громадянам, які не мають субсидій.

Відтак, тернополянам слід бути особливо уважними при оплаті послуг за опалення у жовтні. Бо переплатити легко, але як потім знайти ці свої гроші через кілька місяців?

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Автор: on 17/11/2016. Категорія: Аналітика, Головні новини, Головне в номері, Економіка, Життя, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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