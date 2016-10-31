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МЕМОРАНДУМ про спільні дії в ім’я України на Тернопільщині

31/10/2016 | Рубрика: Новини |

 

м. Тернопіль

24.10.2016

Ми, громадські та національно-патріотичні організації Тернопільщини – ГО ВГО «Спілка офіцерів України», ТОО «Українська спілка ветеранів Афганістану», ГО «Схід та Захід єдині», ГО «Спілка бійців та волонтерів АТО «Сила України», ГО «Автомайдан Тернопіль», ГО «Об’єднання бойових побратимів», ГО «Спілка військових священиків», ГО «Українські побратими», ліга підприємців «Українська справа», ВГО «Українське реєстрове козацтво», ГО «Тернопільський крайовий кіш», ГО «Козацько-десантний рій», ГО «Українська світова спілка професійних вчителів», ГО «20-й загін територіальної оборони», ГО «Національний рух «ДІЯ» – об’єдналися задля координації дій щодо здійснення спільної мети:

здобуття, закріплення і розбудови національної держави – держави української нації зі своїм суспільним ладом, відповідно до потреб і бажань українського народу, який забезпечив би українській нації всебічний розвиток, правовий і соціальний захист усім громадянам України – свободу, справедливість, добробут.

Наші завдання:

  1. Сконцентрувати всі сили суспільства задля перемоги у російсько-українській війні з відновлення територіальної цілісності України та на підтримку учасників бойових дій, добровольців і волонтерів, свідомих та активних громадян для здійснення захисту прав і свобод, задоволення правових, суспільних та інших інтересів.
  2. Вимагати від влади виконувати вимоги Майдану, спрямовані на утвердження Української держави.
  3. Об’єднати наші зусилля і української діаспори щодо зобов’язань від держав-гарантів щодо збереження територіальної цілісності України та відновлення контролю над державним кордоном.
  4. Докласти максимум зусиль через світову спільноту для звільнення наших військових і політв’язнів на території Росії, окупованих Криму та Донбасу.
  5. Пропагувати і втілювати в життя все українське і дотримуватись у своїх діях національно-захисного обов’язку «СВІЙ ДО СВОГО ПО СВОЄ».
  6. Підтримувати рішення Верховної Ради про заборону продажу землі – найдорожчого скарбу української нації, допоки українці не стануть повноцінними господарями у своїй державі.
  7. Підтримувати рішення 13 обласних рад щодо прийняття Верховною Радою України законів «Про українську добровольчу армію».
  8. Вимагати від влади на всіх рівнях виконання Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.
  9. Сконцентрувати сили громадських організацій на захист прав та свобод потерпілих громадян України від агресії сепаратистів та путінської Росії на Донбасі і Криму.
  10. Проводити заходи патріотичного виховання серед молоді задля майбутнього України.

Зобов’язуємося підтримувати акції кожної організації, що не суперечать меті, вищевикладеним завданням й організаційним статутам.

Меморандум відкритий для підписання іншими національно-патріотичними організаціями.

Слава Україні!                                                                     Героям слава!

 

                       

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Автор: on 31/10/2016. Категорія: Новини. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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