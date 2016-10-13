Медики борються за життя молодої жінки, яка потрапила під потяг

Сьогодні о восьмій годині ранку під колеса потяга в селі Великий Глибочок Тернопільського району потрапила 30-річна жінка-військовослужбовець.

Жінці ампутувало обидві нижні кінцівки, повідомляють у секторі комунікацій Тернопільського обласного управління Національної поліції.

Аби не обходити колію, жителі села Великий Глибочок, облаштували собі перехід по залізничному полотні. Стежка веде якраз попри ворота підприємства, що займається механізацією колійних робіт, тому, коли звідти виїжджає потяг, водій побачити людину не може.

30-річна жінка сьогоднішнього ранку поспішала на зупинку громадського транспорту. Переходячи залізничне полотно, нещасна чи то не почула звуку потяга, що наближається, чи забарилася на переході, але не встигла уникнути фатального зіткнення з локомотивом.

Слідчо-оперативна група наразі працює на місці трагедії. Потерпілу, у котрої, за попередніми даними, ампутувало обидві нижні кінцівки, доправили до медичного закладу. За її життя борються медики.

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