Майстер-класи провели зірки іспанського футболу

Екс-гравець ФК «Реал-Мадрид» Давид Аганзо провів майстер-клас для дітей зі Зборова. Зустріч відбулася в рамках реалізації на Тернопільщині соціального проекту, який має на меті максимально залучати дітей до занять фізичною культурою, а також передбачає розвиток спортивної інфраструктури в області.

Приїзд на Тернопільщину зірок іспанського футболу відбувся за сприяння «Фундації зірок світового футболу «Діти» у рамках проекту «Зірковий путівник».

Майстер-класи для дітей Тернопільщини обіцяють зробити регулярними, а також передбачається, що юні футболісти зможуть відвідати Іспанію з навчальним візитом.

Водночас, важливо, щоб діти мали можливість тренуватися постійно, тому влітку у Зборові з’явиться новий спортивний майданчик. Його вже розпочали облаштовувати на території храму Різдва Пресвятої Богородиці. Як зазначає народний депутат України Тарас Юрик, який також надає підтримку в облаштуванні спортивної зони, активність щодо розвитку спортивної інфраструктури на Тернопільщині спостерігалася ще років 10 тому, і нині важливо цей процес відновити. За його словами, цього року у чотирьох районах області – Підгаєцькому, Козівському, Зборівському та Тернопільському – проводиться облаштування футбольних майданчиків зі штучним покриттям. В планах на наступний рік – продовжити цю активність.

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