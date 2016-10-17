Майбутнє нашої з вами України!

Уже минуло два тижні з того часу, як третя група учнів Гнідинської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Петра Яцика Бориспільського району Київської області повернулася додому із оздоровлення та відпочинку у Заліщицькому обласному комунальному дитячому санаторії Тернопільської області.

Протягом цього часу я, як керівник групи, мала чимало розмов з батьками дітей, які відпочивали у Заліщиках. Вони висловили багато теплих, гарних, приємних слів подяки на адресу персоналу закладу.

Історія нашої дружби із санаторієм триває третій рік. Село Гнідин розташоване неподалік столиці нашої держави. Підприємство «Київводоканал» щорічно надає значну суму грошей до сільського бюджету, а місцеві депутати перераховують їх на оздоровлення дітей. Кілька років гнідинці відпочивали у дитячій оздоровниці в Євпаторії. Та після анексії Криму перед школою постало питання: де знайти інший санаторій для лікування учнів.

Тоді мені довелося провести перемовини із кількома дитячими оздоровчими закладами. Свій вибір на Заліщиках я зупинила випадково. Мене вразила щирість, відвертість, простота у спілкуванні із головним лікарем Петром Буринюком. Так уперше в січні 2014 року гнідинці прибули до Заліщиків. Потім улітку на оздоровлення вирушила наступна група. Почалася співпраця. Учням і вчителям сподобалося у санаторії все: і грамотні медичні працівники, і компетентні педагоги-вихователі, і доброзичливий обслуговуючий персонал.

Окрім лікування, школярі мали гарний і змістовний відпочинок. Адміністрація, педагоги, вихователі санаторію організовували різноманітні змагання, конкурси, ігри, спортивні заходи, а також екскурсії. Відвідали розважальний комплекс «Мішин-Сіті», помилувалися Джуринським водоспадом, познайомилися із мешканцями місцевих приватних зоопарків, побували у Заліщицькій районній центральній бібліотеці, де послухали цікавий урок-розповідь про творчість Івана Франка, погралися у місцевому internet-центрі, переглянули віртуальну екскурсію про історію міста та Дністровський каньйон, захоплювалися красою Свято-Іоанно-Богословського Хрещатинського чоловічого монастиря, що у селі Хрещатик Заліщицького району. Також відвідали меморіальний комплекс борцям за волю України, де запалили свічі пам’яті біля стели, на якій збережено фотографію одного з організаторів підпілля ОУН на Заліщанщині Зиновія Вербицького – діда Героя України, героя Небесної Сотні Юрія Вербицького. Це його знайшли закатованим у гнідинському лісі. Поклали квіти до пам’ятника Степанові Бандері.

Побували учні на фестивалі Червоногородського замку, фестивалі вишиванок та святі українського борщу у містечку Борщів, а також відвідали «Квітку на камені» – Кам’янець-Подільський.

Найбільшою несподіванкою для третьої групи учнів був сюрприз від головного лікаря закладу Петра Буринюка. На завершення нашого відпочинку він організував пікнік із печеною картоплею з салом, овочами-гриль та запеченою рибою. А наостанку діти поласували смачним тортом!

Тому ми щиро дякуємо персоналу санаторію за цілодобову турботу про наш відпочинок, дозвілля та здоров’я!

Існує ще одна справа, яка тісно поєднала наші населені пункти. Доленосні події революції Гідності нерозривно переплели і зав’язали ланцюжок Гнідин – Львів – Заліщики.

Я вже писала, що 22 січня 2014 року на околиці села Гнідина, неподалік лісової вирубки, було знайдено тіло львів’янина, патріота, волонтера Євромайдану Юрія Вербицького зі слідами жорстоких тортур. Ця подія схвилювала не тільки село й його околиці, а й усю Україну і світову спільноту. Гнідинські учні та вчителі розпочали пошукову роботу і дослідження родоводу Вербицьких. У ході дослідження з’ясувалося, що слід родини веде на Тернопільщину, Заліщицький та Чортківський райони, бо всі родичі Юрія Вербицького по батьковій лінії родом із цього краю.

До активної пошукової роботи зі збору матеріалів про родину Вербицьких долучився й головний лікар дитячого санаторію Петро Буринюк. Разом із ним ми здійснили кілька поїздок-розвідок Заліщицьким районом. Побували в селах Дуплиська, де у школі директорував Зиновій Вербицький, а також відвідали село Блищанку, де нині мешкає його дочка Орися Вербицька-Таценяк. Відвідали села Чортківського району Сосулівку й Угринь, де збирали свідчення, фотографії, архівні та документальні відомості. Навідалися до Чортківського й Заліщицького районних краєзнавчих музеїв, Угринської ЗОШ і сільської бібліотеки. Вагому допомогу ми отримали від Заліщицької центральної районної бібліотечної системи та її чудової, доброзичливої, надзвичайно ерудованої завідувачки Ольги Тракало, яка є справжнім професіоналом.

Сьогодні готується до друку збірка матеріалів про родину Вербицьких, долю її окремих членів, які своїми вчинками, життям і смертю писали історію нашої держави.

Нині перед учителями держава ставить важливі завдання. Крім навчання, покладаються обов’язки виховання справжніх патріотів держави і збереження здоров’я наших дітей. Гнідинські школярі і педагоги знайшли ще одну можливість виконувати ці важливі державні завдання, поєднавши оздоровлення і відпочинок у Заліщиках з національно-патріотичним вихованням молодого покоління.

І, наостанку, хочу звернутися до Заліщицьких міської та районної рад, Тернопільської обласної ради, меценатів, підприємців із великим проханням і закликом: надавайте більше уваги чудовому лікувальному закладові – Заліщицькому обласному комунальному дитячому санаторію, сприяйте оновленню й забезпеченню його матеріальної бази, заохочуйте інвестиції, підтримуйте очільника санаторію Петра Буринюка у його ініціативах, адже ми всі разом робимо добру і благородну справу – дбаємо про майбутнє НАШОЇ З ВАМИ УКРАЇНИ!

Любов ПРЯДКО,

заступник директора з виховної роботи, учитель історії Гнідинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Петра Яцика

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