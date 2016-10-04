Магнітні бурі у жовтні 2016 року

Протягом жовтня очікується кілька серйозних магнітних бур, особливо на початку місяця. Але в цілому геомагнітна обстановка на планеті обіцяє бути доволі стабільною.
Магнітні коливання можливі: 4, 5, 16 жовтня.
Серйозні магнітні бурі очікуються на початку жовтня: 1, 2, 3, а також 17 і 18 числа.
Під час магнітних бур і геомагнітних коливань люди із хронічними захворюваннями відчувають головний біль, запаморочення, безсоння, порушення роботи серцево-судинної системи, зниження працездатності, занепад сил, стреси і депресію.
Що треба робити, щоб “пережити” магнітні бурі :
обмежте фізичні навантаження; намагайтеся уникати стресових ситуацій; більше відпочивайте і гуляйте на свіжому повітрі; стежте за артеріальним тиском; вживайте заспокійливі чаї; виконуйте рекомендації свого лікаря. Рекомендується збалансоване харчування: натуральні соки, відвари, кисло-молочні продукти і нежирне м’ясо. Обмежте вживання алкоголю.
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