Лист на вулицю Мікке

Учора в Кременеці відбувся вечір “Право на пам’ять” присвячений Станіславу Мікке.

Учасники вечора перегляули документальну стрічку Рафала Геремека ” Cпи, мужній”, спілкувались з його вдовою – Боженою Мікке та перекладачкою праць Станіслава Мікке, довголітньою співробітницею Світланою Філоновою.

Після завершення дискусії « Роль історичних досліджень у формуванні візій прав людини на прикладі Катинської трагедії» Божена Мікке підписала перший конверт з маркою, виготовленою спеціально для цього заходу. Він полетить з Кременця до Варшави на вулицю Станіслава Мікке.

Захід відбувся з ініціативи Клубу полонофілів у рамках XIII Мандрівного фестивалю документального кіно з прав людини Docudays UA в Тернополі та Тернопільській області.

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