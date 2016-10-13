Лікуємося редькою

«Редьці до хрону нічого рівнятися» – хоча у народі так кажуть, проте за цілющими властивостями редька не поступається своєму гіркому «побратиму». Вона багата на цукри, білки, мінеральні солі, вітаміни С і В1. У ній містяться солі калію, які укріплюють серцевий м’яз. Сік коренеплоду має бактерицидну дію, а подрібнене насіння сприяє загоєнню гнійних виразок і ран. Пекучий смак у редьці обумовлений наявністю в ній глюкозидів і ароматичних ефірних масел, які захищають від вірусів, інфекцій та розчиняють камені в нирках. Чим гостріший смак, тим більше фітонцидів у коренеплоді. Тому чорну редьку вважають кориснішою, ніж білу.

У народній медицині з давніх-давен коренеплід використовували для лікування ревматизму, подагри, невритів, радикулітів, кашлю. А його соком зміцнювали волосся, вживали як жовчогінний засіб.

Зауважте, перш ніж починати лікування обов’язково порадьтеся з лікарем, адже рецепти народної медицини мають багато протипоказів.

Гостра редька протипоказана при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, патології підшлункової залози, а також деяких порушеннях роботи серцево-судинної системи і вагітності.

Пропонуємо вашій увазі кілька простих і дієвих рецептів народної медицини.

Для очищення печінки і нирок візьміть 1 чорну редьку, натріть на дрібній тертці, вичавіть сік через марлю. Змішайте його з 300-400 г меду і приймайте по 2 ст. л. за 20 хвилин до їди.

Для лікування бронхіту і кашлю наріжте середню редьку маленькими кубиками, покладіть у форму для запікання, посипте 1 скл. цукру і поставте в духовку на 1 год. Рідину, яка утворилася при запіканні, перелийте у скляний посуд і зберігайте у холодильнику. Приймайте її по 1 ст. л. до їди 3-4 рази на день.

При остеохондрозі компрес з редьки допоможе вгамувати біль і дискомфорт. Для цього візьміть 1/3 скл. тертої редьки, 0,5 скл. горілки та 4 ст. л. солі. Всі складники змішайте. Натріть цією сумішшю хворі місця і добре укутайте вовняним шарфом. Процедуру робіть щовечора впродовж 7-10 днів.

При каменях у жовчному міхурі допоможе свіжий сік редьки. Його потрібно приймати по 3 ст. л. на день за півгодини до їди. Курс лікування – 20 днів. Далі бажано повторити курс через 3 тижні.

Завдяки рекордному вмісту заліза, а також вітамінів групи В, редька лікує анемію. Щоб поліпшити самопочуття, приготуйте вітамінний салат. Для цього натріть 1 невеликий буряк, 1 моркву і 1 редьку. Все змішайте, посоліть, поперчіть за смаком, заправте олією. Аби зробити смак оригінальнішим і більш вишуканим, можна додати 1 ст. л. меду і 1 с. т. лимонного соку. Регулярне вживання цієї страви зміцнить ваш імунітет.

При болю у вухах. У коренеплоду виберіть серцевину. У це заглиблення налийте олії. За допомогою шумівки потримайте цей «посуд» на вогні, довівши олію до закипання. Коли редька охолоне, змочіть в олії ватний тампон і закладіть його у вушні отвори. Процедуру можна робити кілька разів упродовж дня.

При дитячому діатезі допоможе сік редьки, змішаний з медом (1:1). Додавайте цю суміш до чаю дитині, починаючи з 1 краплі. З кожним днем дозу збільшуйте по краплі. Максимальна добова доза – 30 крапель. Найкраще приймати до їди тричі на день.

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