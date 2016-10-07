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Кинь палити і стань вільним

07/10/2016 | Рубрика: Аналітика,Життя,Здоров`я,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

7706Британські вчені розповіли про те, що відбувається в організмі курця після того, як він відмовляється від шкідливої ​​звички,  повідомляє healthinfo.ua

Позитивні наслідки починаються вже за 30 хвилин. Якщо ви не покурите протягом 20-30 хвилин, артеріальний тиск знижується, а разом з ним зменшується і пульс до нормальних показників. Руки і ноги робляться більш теплими за рахунок покращення кровопостачання.

Вже через 8 годин ваші легені починають очищатися від наслідків куріння – з організму виводиться вуглекислий газ, що дає легким можливість позбавлятися від слизу в міру підвищення показників кисню.
Через 48 годин у колишнього курця можуть покращитися почуття нюху і дотику. А через 72 години потому бронхіоли в легких починають розслаблятися, що полегшує дихання.

Якщо ви зможете протриматися 2-3 місяці без сигарет, то це позитивно вплине на кровообіг і функції легень. Вони зможуть ще ефективніше очищатися від слизу.

Через 9 місяців легені почнуть працювати настільки добре, що це допоможе знизити ризик інфекцій. Саме в цей період колишні курці відчують приплив енергії.  А через рік після відмови від куріння ризик хвороб серця знижується навпіл.

Через 5 років небезпека виникнення інсульту, у колишнього курця, не перевищуватиме аналогічної небезпеки у тих, хто не курить. Навпіл знижується ризик раку порожнини рота і стравоходу, а також пухлин шийки матки.

Через 10 років після відмови від куріння ризик раку легенів у порівнянні з курцями знижується наполовину. А ймовірність виникнення пухлин підшлункової залози також не відрізняється від аналогічного показника серед тих, хто не курить.

Нарешті, через 15 років після відмови від куріння ризик хвороб серця відповідає аналогічному показнику у некурців, а також суттєво знижується ризик передчасної смерті.

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Автор: on 07/10/2016. Категорія: Аналітика, Життя, Здоров`я, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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