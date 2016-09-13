Квитки на приміські поїзди подорожчали

13/09/2016 | Рубрика: Аналітика,Головні новини,Головне в номері,Економіка,Життя,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

1226Львівська залізниця підняла тарифи на приміські поїзди.

Найдешевший квиток подорожчав на 1,5 грн, до 6 грн.  Про це повідомляють на сайті ЛЗД.  Залізничники кажуть, що підняли тарифи через збитки.

“За серпень доходи від перевезення пасажирів у приміському сполученні по території 7 областей, які охоплює Львівська залізниця, становили 7,4 мільйона гривень. Експлуатаційні витрати становлять 102 мільйони гривень. За місяць збитки сягнули майже 92 мільйони гривень.”, – йдеться у повідомленні.

Найдовша поїздка у приміському сполученні коштуватиме 29 грн. Раніше найдорожчий квиток продавали за 27,6 грн. Дитячий квиток коштує від 4,50 грн, до 21,75 грн. Студенти платитимуть від 3 до 14,50 грн.

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Автор: on 13/09/2016. Категорія: Аналітика, Головні новини, Головне в номері, Економіка, Життя, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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