Квитки на приміські поїзди подорожчали

Львівська залізниця підняла тарифи на приміські поїзди.

Найдешевший квиток подорожчав на 1,5 грн, до 6 грн. Про це повідомляють на сайті ЛЗД. Залізничники кажуть, що підняли тарифи через збитки.

“За серпень доходи від перевезення пасажирів у приміському сполученні по території 7 областей, які охоплює Львівська залізниця, становили 7,4 мільйона гривень. Експлуатаційні витрати становлять 102 мільйони гривень. За місяць збитки сягнули майже 92 мільйони гривень.”, – йдеться у повідомленні.

Найдовша поїздка у приміському сполученні коштуватиме 29 грн. Раніше найдорожчий квиток продавали за 27,6 грн. Дитячий квиток коштує від 4,50 грн, до 21,75 грн. Студенти платитимуть від 3 до 14,50 грн.

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