Квасимо капусту для здорового харчування

Капуста – унікальний за вмістом корисних речовин продукт. У часи Київської Русі її вважали другим хлібом. Особливо популярною є квашена капуста. Цій страві можна співати оди. Адже вона підвищує імунітет, стійкість до стресів, активізує обмін речовин, стимулює вироблення червоних кров`яних тілець і сприяє омолодженню тканин організму, знижує рівень холестерину і зміцнює серце, покращує роботу кишечнику, нормалізуючи його мікрофлору. Особливо корисна хворим на цукровий діабет. Деякі медики стверджують, що у квашеній капусті є речовини, здатні сповільнювати процес поділу ракових клітин, зокрема злоякісних пухлин молочної залози, кишечнику і легень.

Саме квашена капуста – основне джерело вітамінів узимку й навесні.

Зауважте, якщо качани заквашувати цілими або половинками, то в них зберігається вітамінів удвічі більше, ніж у нашаткованій капусті.

Отже, квашена капуста…

…швидкого приготування

Цю страву можна споживати уже через 3 години після приготування. Її смак вас приємно здивує.

Інгредієнти: капуста – 1 кг, часник – 3-4 зубчики, морква – 3 шт., оцет (9%) — 10 ст. л., сіль – 1 ст. л., олія – 0,5 скл., вода – 0,5 л, цукор – 0,5 скл.

Капусту нашаткувати. Моркву натерти на дрібній тертці, вичавити часник. Змішати. Налити воду в каструлю і довести до кипіння, додати сіль, цукор, олію і оцет. Залити капусту гарячим маринадом і поставити під гніт. Зберігати в скляних банках у холодильнику.

…у розсолі

Інгредієнти: капуста – 2-3 кг, лавровий лист – 3 шт., морква – 3 шт., чорний перець горошком – за смаком, сіль – 2 ст. л., цукор – 2 ст. л., вода – 1,5 л.

У теплій кип’яченій воді розчинити цукор і сіль. Капусту нашаткувати.

На крупній тертці натерти моркву і змішати її з капустою, додати подрібнений лавровий лист і чорний перець. Все вимішати. Накласти суміш у трилітрові банки, ретельно утрамбовуючи. Залити розсолом, щоб капуста була повністю покрита.

Обмотати горловину банки марлею, складеною вдвічі. Залишити на 2-3 дні при кімнатній температурі. Готову капусту зберігати у холодному місці.

…у власному соку

Інгредієнти: капуста – 3 кг, сіль (не йодована) – за смаком, морква – 3 шт., лавровий лист – 3 шт., чорний перець горошком – 10 шт.

Капусту дрібно нашаткувати, моркву натерти на крупній тертці і все змішати (не м’яти). Посолити, поперчити, додати лавровий лист.

У банку викласти капусту, утрамбовуючи так, щоб вона пустила сік. Тримати при кімнатній температурі 3 доби. Упродовж цього часу, аби під час бродіння виходило зайве повітря, слід періодично протикати її дерев’яною паличкою.

…з буряком

Інгредієнти: капуста – 3 кг, буряк – 1 кг, вода – 1 л, цукор – 1 ст. л., сіль – 2 ст. л., лавровий лист – 3 шт., оцет – 1 ст. л., духмяний перець – 5 шт., перець чорний горошком – 7 шт.

Капусту нарізати квадратиками, а буряк тонкими пластинками.

У воду додати сіль, цукор, запашний і чорний перець, лавровий лист, закип’ятити і варити 5 хв., потім влити оцет і варити ще 1 хв.

Капусту змішати з буряком і залити маринадом. Розкласти в скляні банки і дати настоятися у теплому місці 4 дні. Перед подачею на стіл можна приправити капусту олією.

…по-вірменськи

Інгредієнти: капуста – 2 кг, морква – 3 шт., буряк – 50 г, кінза – 20 г, лавровий лист – 2 шт., перець чилі – 2 шт., часник – 50 г, сіль – 150 г, селера (корінь) – 100 г, перець чорний горошком – 10 шт., кориця – 0,5 ч. л., вода – 3 л.

Воду довести до кипіння, додати сіль, перець, корицю, лавровий лист.

Зняти з капусти листки і розрізати їх вздовж, а потім навпіл. Моркву й буряк тонко нарізати, часник, кінзу – подрібнити. Селеру розрізати вздовж на чотири частини.

Листя капусти викладати шарами, перекладаючи подрібненими овочами і зеленню. Потім залити розсолом, щоб він покрив овочі на 4-5 сантиметрів, і покласти гніт. Тримати при кімнатній температурі 5 днів. Потім помістити в холодильник.

Аби капуста була ароматнішою, можна між шарами покласти листки вишні.

…із помідорами й перцем

Інгредієнти: капуста – 2 кг, кабачок – 1 шт., помідор – 3 шт., петрушка – 1 пучок, сіль – 30 г, перець червоний солодкий – 3 шт., часник – 5 зубчиків, кріп – 1 пучок, вода – 0,5 л, морква – 3 шт., кінза – 1 пучок.

Качан капусти розрізати на чотири частини, опустити в окріп і кип’ятити протягом 2-3 хвилин. Кабачок вимити і нарізати разом зі шкіркою. Помідори й моркву нарізати кружальцями, перець – смужками. Часник і зелень – подрібнити. У воду додати сіль і закип’ятити.

Капусту, помідори, перець, кабачок необхідно укладати шарами, перекладаючи кожен морквою і часником. Овочі залити холодним розсолом. Покласти гніт. Зберігати 3 дні при кімнатній температурі, потім – у холодильнику в скляних банках.

…із медом

Інгредієнти: капуста – 3 кг, сіль – 2 ст. л., мед – 2 ст. л., вода – 1 л, морква – 2 шт., духмяний перець – 15 шт.

Капусту нашаткувати, моркву натерти на крупній тертці. Все змішати, злегка виминаючи. Додати лавровий лист і перець. У холодній воді розчинити мед і сіль. Залити капусту розсолом. Поставити під гніт. Зберігати при кімнатній температурі 3 доби, періодично протикаючи ножем. Потім перекласти в банки і зберігати в холодильнику.

За бажанням мед можна замінити 2 ст. л. цукру.

…з яблуками

Інгредієнти: капуста – 2 кг, яблуко – 2 шт., морква – 2 шт., сіль – 5 ч. л.

Капусту нашаткувати, моркву натерти на крупній тертці. Яблука розрізати на половинки і видалити серцевину, натерти на крупній тертці.

Перемішати капусту, яблука і моркву, посолити й ретельно вим’яти. Скласти в банки, добре утрамбовуючи. Покласти зверху вантаж.

Зберігати 3 дні при кімнатній температурі, періодично протикаючи дерев’яною паличкою. Потім зберігати в холодильнику, закривши капроновою кришкою.

…із гарбузом і журавлиною

Інгредієнти: капуста – 1 кг, гарбуз – 150 г, журавлина – 1 жменя, морква – 150 г, сіль – 3 ст. л., червона цибуля – 1 шт., соняшникова олія – 2 ст. л., вода – 0,5 л.

Капусту нашаткувати, моркву і гарбуз натерти на крупній тертці. Все змішати, посолити і додати журавлину. Овочі викласти в глибокий посуд і поставити під гніт. Квасити протягом 5 діб при кімнатній температурі, періодично проколюючи дерев’яною паличкою. Подавати до столу, заправивши олією і додавши тонкі півкільця цибулі.

…пікантна

Інгредієнти: капуста – 4 кг, цукор – 3 ст. л., сіль – 3 ст. л., морква – 700 г, кмин – 0,5 ч. л., яблуко – 1 шт., вода – 0,5 л, насіння фенхелю – 1 ч. л.

Капусту нашаткувати, моркву і яблуко натерти на крупній тертці. Все змішати, посолити, додати цукор, кмин і фенхель. Викласти в глибокий посуд, залити водою і поставити під гніт на 3 доби при кімнатній температурі.

Потім перекласти капусту в скляні банки і зберігати в холодильнику.

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