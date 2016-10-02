Куценко проти Овчарука. Переможе правда і закон!?

На своїй сторінці в мережі сьогодні депутат облради Лариса Римар написала: «Куценко проти Овчарука. Переможе правда і закон!?»

В мережі активно коментують повернення за рішенням Тернопільського міськрайонного суду на посаду головного лікаря обласного перинатального центру «Мати і дитина» Віктора Куценка.

«Правники», які взялися коментувати розвиток ситуації після останнього засідання суду, змусили мене вкотре звернутися до професіоналів-юристів. Так Тетяна Тиханська, відомий адвокат в Україні, повідомила мені таку інформацію:

«Відповідно до вимог пункту 4 частини 1 статті 367 Цивільного процесуального Кодексу України рішення суду в частині поновлення на роботі підлягає негайному виконанню.

Я, як адвокат більш ніж з тридцятирічним стажем, викладала трудове право на юридичному факультеті ТНЕУ, а пізніше в Академії адвокатури України, не бачу жодних правових підстав для задоволення апеляційної скарги, у який би суд вона не була направлена. Суд, куди нібито буде подана апеляція, вказаний невірно і безграмотно. Рішення Тернопільського міськрайонного суду від 28 вересня 2016 року, яким Куценка Віктора Васильовича поновлено на роботі є законним та обґрунтованим», – відповіла на мій запит адвокат.

Отже, я, як депутат обласної ради, відслідковую хід цієї справи та прошу місцевих політиків не диктувати за гроші свою думку журналістам на чергову «сенсацію», а бути більш далекоглядними і діяти в правовому полі. Впевнена, що все «цікаве» у справі Куценка проти облради – ще попереду. Чекаємо…

Shortlink:

Loading...