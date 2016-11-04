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Кривче  – з газом

04/11/2016 | Рубрика: Борщів,Життя,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля |

урочисте запалення газу в с.КривчеСвідками урочистої події на Борщівщині стали  сотні жителів Кривчого та почесні гості з району та області. Воно й не дивно – на голубий вогник у понад 640 будинках тут чекали  10 років. Тепер ще одне село Борщівщини отримало природний газ, що дасть змогу поліпшити діяльність місцевої соціальної інфраструктури, зробить життя селян комфортнішим.

На святі  відзначили найактивніших робітників, членів сільського комітету, спонсорів грамотами, цінними подарунками, подяками. Присутніх потішили і музичні композиції у виконанні сільського аматорського колективу «Веселі кумасеньки».

Гостями урочин були голови  облдержадміністрації Степан Барна, облради Віктор Овчарук, народний депутата України Олег Барна, голова Борщівської  райдержадміністрації Людмила Юзьків, її заступники, голова райради Іван Кобилянський, начальник ВАТ «Борщівгаз» Віктор Мацієвський. Сільський голова Володимир Базюк, депутат Борщівської районної ради Володимир Яловега подякували за активне сприяння у газифікації села. Священик о.Володимир освятив голубий вогник та відправив спільну молитву за добробут селян.

У Кривче газ прийшов з Вовківців. Тепер з Кривчого проляже газифікація до сіл Бабинці та Худіївці.

Галина ВАНДЗЕЛЯК

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Автор: on 04/11/2016. Категорія: Борщів, Життя, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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