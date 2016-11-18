Крига таїть небезпеку

З настанням зимового похолодання озера, ставки та річки починають замерзати і вкриватися кригою. Не було ще жодної зими, щоби через необережність люди не провалювалися під неї. За осінньо-зимовий період 2014-2015 років на водоймах області загинуло 12 осіб і більшість з них були у нетверезому стані. Необхідно пам’ятати, що коли кілька днів температура повітря тримається вище 0 градусів, то міцність криги зменшується на 25%, а на річках утворюються вимоїни.

Слід остерігатися місць, вкритих снігом, тут крига наростає ще повільніше і можна легко провалитися під неї.

Небезпечні й ті місця на річці чи ставку, куди заводи зливають відпрацьовані води, або виходять джерела, а також на дамбах.

Безпечною для одного пішохода крига буде лише тоді, коли її товщина сягне 5-7 см, для двох – не менше 15 см, для масових ігор – не менше 25 сантиметрів.

Якщо з людиною трапилась біда, і вона провалилася під кригу, необхідно негайно надати їй допомогу.

Дотримуйтесь таких правил:

– до місця пролому не підходьте, а наближайтесь лежачи, повзком, інакше ви ризикуєте самі провалитися під лід.

– знайдіть дошку, жердину і подавайте потерпілому за 3-5 метрів від пролому. Потім тягніть його на берег чи міцну кригу.

Також можна кидати ремені, шарфи, попередньо зв’язавши їх, або мотузки.

Особливе застереження батькам. Не залишайте дітей без нагляду на кризі замерзлих озер, річок і ставків.

Василь КОЗАК, начальник рятувально-водолазної служби області

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