“Крізь ілюзії”

Такою є центральна тема цьогорічного фестивалю документального кіно. Адже сьогодні країни та народи прощаються з багатьма своїми ілюзіями. Розвіялася ілюзія світу про слабкість України й нездатність українців до самоорганізації.

Загалом глядачі побачать більше сорока найкращих документальних фільмів України та світу.

Як розповів регіональний координатор Мандрівного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA Володимир Ханас, саме тому цьогоріч Мандрівний Docudays UA пропонує насичену програму фільмів, що порушують питання спільні як для України, так і для світу загалом. Це історія про міграційні процеси (“Заробітчанський шлях” Олени Федюк), реабілітацію після війни (“Про чоловіків та війну” Лоран Бекю-Ренар), несприйняття іншості (“Звіть мене Маріанною” Кароліни Белявської й “Парк збоченців” Фріди Баркфорс та Лассе Баркфорс), жіночий активізм за авторитарних режимів (“Задириста горобка” Нанфу Вонг та “Жіноча “Солідарність” Марти Дзідо й Пьотра Шлівовського) і багато інших.

Нове на фестивалі – національний конкурс DОCU/УКРАЇНА. Мандрівний фестиваль представить 9 короткометражок молодих українських режисерів. Хтось із них живе та вчиться за кордоном, а в когось навіть немає профільної освіти. Одні гостро переживають політичні події, а інші глибоко занурюються у власний внутрішній світ. Є режисери, які ще вчаться, а є і призери міжнародних фестивалів.

Думаю, багатьох зацікавить показ фільму “Жива ватра” Остапа Костюка, мистецького документального фільму про життя вівчарів українських Карпат і долю традиційного ремесла на фоні змін. За останні два роки стрічка здобула низку призів на міжнародних кінофестивалях і презентувала світові сучасну українську документалістику. Емоційно насиченими є документальні фільми циклу “Енциклопедія Майдану”, який представлятиме його режисер Сергій Лисенко, а також герої стрічок. “Енциклопедія Майдану” – це десять короткометражних історій про спалах громадянської активності в Україні.

Герої фільмів – правозахисники, волонтери, військові медики, журналісти, блогери, прості люди, які змінили реальність у сучасній Україні.

У рамках правозахисної програми Мандрівного фестивалю також пройде Думайдан. Цей проект покликаний привернути увагу до погіршення стану зелених зон у містах та селах України – вирубки дерев та ліквідацій зелених насаджень, що відбувається катастрофічними темпами. Перший Думайдан пройшов під час березневого фестивалю Docudays UA в Києві, тепер схожі заходи вібудуться також в Харкові, Одесі, Івано-Франківську, Львові та Тернополі. На Тернопільщині фестиваль проходитиме з 27 жовтня по 19 грудня.

Галина САВЧУК

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