Кремль тягне інтригу… Мітинг у Тернополі перенесено?

У минулому п’ятничному номері газети у статті «Чи вдасться планам «Путіна» збутися на Тернопільщині?» ми вже писали про те, що 19 листопада, якраз напередодні Дня Гідності, коли вся Україна готуватиметься до вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні, «п’ята колона» проведе у центрі Тернополя мітинг.

Цього ж дня начальник Департаменту національної державності СБУ Анатолій Дублик ознайомив журналістів з оперативними даними про підготовку агресором плану масштабної дестабілізації ситуації в державі, наслідком якого має стати блокування безвізу України в ЄС, а в перспективі організація дострокових виборів, посилення позицій проросійських сил в новому парламенті, ревізія європейського курсу та зміни нашого зовнішньополітичного курсу.

Зі слів Анатолія Дублика, розвідувальні дані вітчизняних спецслужб в цілому збігаються із змістом так званого «Плану «Шатун», – масиву інформації, вилученої з поштової скриньки радника президента Російської Федерації Владислава Суркова – і свідчать про початок його здійснення.

Масові безлади, сутички мітингувальників із правоохоронцями та навіть загибель низки учасників акцій протесту – саме такими можуть бути наслідки численних масових заходів, запланованих опозиціонерами цього тижня у столиці та більшості обласних центрів. Принаймні, розвиток такого сценарію розглядають правоохоронці, готуючись до чергових провокацій північного сусіда. Але чи стосуватиметься цей песимістичний прогноз Тернопільщини?

Адже, що цього тижня відбуватиметься на столичних пагорбах, передбачити важко, Київ живе бурхливим життям мегаполісу, в якому картина дня змінюється із калейдоскопічною швидкістю. А от у нашому провінційному Тернополі здається, що все вже давно визначено. І доки громадські активісти, політики та журналісти сперечаються про обґрунтованість підозр СБУ та Служби зовнішньої розвідки України, в той час коли голова ОДА думає як відновити електропостачання у області, троє нікому невідомих «активістів» всерйоз готувалися провести 19 листопада на тому ж таки майдані десятитисячний мітинг.

Як виявилося, у виконкомі Тернопільської міськради вже понад два тижні лежить повідомлення про організацію Михайлом Нестором, Романом Кітом та Зоряною Жовнір мітингу проти несправедливого розрахунку тарифів. Проводити мітинг вони планують аж одинадцять годин з 9:00 по 20:00, використовуючи для цього сцену, екран та намети з листівками й газетами.

Безперечно, це їх конституційне право проводити мітинги, тим паче коли тарифи на комуналку такі, що плакати хочеться, але звідкіля у цих невідомих широкому загалу «народних месників» такі ресурси?! Мітинг зі сценою, екраном, наметами і друкованою агітацією не можуть дозволити собі більшість знаних політичних партій і громадських об’єднань, а тут такий розмах. Не знаю, як там для працівників виконкому, а для кожної тверезо мислячої людини від цього мітингу аж смердить регіоналівським недобитком Євгеном Мураєвим та його сумнозвісною піар-акцією «Тарифний спротив». І дійсно, 14 листопада, в ефірі одного з політичних ток-шоу Мураєв зізнався, що підготовка до масштабних провокативних акцій у всіх регіонах дійсно велася, однак через певні проблеми регіонали вирішили перенести шабаш на кілька тижнів.

Чи вдасться «п’ятій колоні» зібрати в Тернополі аж десть тисяч своїх прибічників? Звісно ж що ні, це смішно, їх тут стільки й за влади регіоналів не було, не те що тепер, а от кілька десятків проплачених «тітушок» привезти – цілком реально. І те, що цим зайдам будуть не раді, їх цілком влаштовує, бо ж якщо вірити Анатолію Дублику, то чим жорсткіший спротив вони зустрінуть від місцевого населення – тим краще для їхніх кремлівських кураторів.

Наразі Українська Галицька Партія вже оголосила про свій намір провести 19 листопада на тому ж Театральному майдані власну масову акцію, спрямовану на недопущення антиукраїнськими силами плану із дестабілізації ситуації в країні. Очевидно, що до них долучаться їх однодумці із місцевої ГО «Вільні люди», ВО «Автомайдан» і не тільки.

Чим завершиться епопея із спробами політичного реваншу регіоналів у Тернополі? Переконаний, нічим хорошим для самих же регіоналів. Надто вже добре закарбувалися у пам’яті краян революція Гідності і безчинства, які чинили поплічники Януковича.

Андрій ЛИСТОПАДОВИЙ

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