Кременецький “винахідник” “бадяжив” коньяк і горілку тоннами

За словами начальника Кременецького відділу поліції Володимира Галевича, до них надійшла інформація про продаж сурогату. Підприємець розводив спирт, виготовляючи у власному помешканні горілку та коньяк. Усі вироби розливав в півторалітрові пляшки та продавав сусідам та жителям райцентру.

Відповідно до рішення суду, поліцейські на початку вересня провели санкціонований обшук в помешканні “бізнесмена”. У нього вилучили півтонни вже готових алкогольних напоїв. Проте чоловіка це не спинило і вже наступного дня після обшуку він знову придбав спирт та продовжив виготовляти сурогат.

У ході слідства стало відомо, що реалізовував товар кременчанин з салону власного авто.

Під час другого обшуку та огляду автомобіля марки “МІТСУБІСІ ЛАНЦЕР”, який відбувся 27 вересня, правоохоронці вилучили ще 21 літру горілчаної продукції.

Поліцейські інкримінують підприємцеві дві статті кримінального кодексу України – 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), повідомили у секторі комунікації ГУНП Тернопільської області.

За словами начальника Кременецького відділу поліції Володимира Галевича, до них надійшла інформація про продаж сурогату. Підприємець розводив спирт, виготовляючи у власному помешканні горілку та коньяк. Усі вироби розливав в півторалітрові пляшки та продавав сусідам та жителям райцентру.

Відповідно до рішення суду, поліцейські на початку вересня провели санкціонований обшук в помешканні “бізнесмена”. У нього вилучили півтонни вже готових алкогольних напоїв. Проте чоловіка це не спинило і вже наступного дня після обшуку він знову придбав спирт та продовжив виготовляти сурогат.

У ході слідства стало відомо, що реалізовував товар кременчанин з салону власного авто.

Під час другого обшуку та огляду автомобіля марки “МІТСУБІСІ ЛАНЦЕР”, який відбувся 27 вересня, правоохоронці вилучили ще 21 літру горілчаної продукції.

Поліцейські інкримінують підприємцеві дві статті кримінального кодексу України – 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), повідомили у секторі комунікації ГУНП Тернопільської області.

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