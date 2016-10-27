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Кредити на утеплення: брати чи не брати

27/10/2016 | Рубрика: Економіка,Життя,Народний кореспондент,Новини,Соціум |

Урядовці відновили дію найпопулярнішої серед населення програми з енергоефективності, яка дає можливість придбати енергоефективні матеріали й обладнання з частковим відшкодуванням залучених кредитних коштів. Державні банки «Ощадбанк» та «Укргазбанк» вже почали видавати  «теплі кредити». Отримати позику зможуть як фізособи, так і ОСББ. Програма діятиме у жовтні та листопаді цього року.

Державною програмою передбачено відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання енергоефективного обладнання й матеріалів у багатоквартирних та одноквартирних будинках, за  трьома напрямками у таких розмірах:

– 20% суми кредиту (але не більше 12 тис. грн.) – механізм заміни газових котлів для населення;

– 35% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн.) – для фізичних осіб для впровадження енергоефективних заходів;

– 40% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн. в розрахунку на одну квартиру) – для ОСББ та ЖБК як юридичних осіб, для загальнобудинкових заходів;

– 70% суми  кредиту, якщо позичальником є фізична особа-отримувач субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Якщо в складі ОСББ є отримувачі субсидій, таке ОСББ отримує відшкодування у середньозваженому розмірі між 40% і 70% — залежно від кількості субсидіантів.

Умови споживчого кредитування фізичних осіб на придбання енергозберігаючого обладнання та матеріалів:

– максимальна сума кредиту –  42 000 гривень;

– мінімальна сума кредиту – 1000 гривень;

– мінімальний початковий внесок – 10% від вартості товару;

– строк кредитування – до 3 років;

– процентна ставка – 25% річних;

– погашення кредиту – щомісяця рівними частинами, можливе дострокове погашення кредиту без додаткових комісій;

– разова комісія за надання кредиту – 3% від суми кредиту.

 

Як повідомляє прес-служба облдержадміністрації, з початку дії цієї урядової програми (з жовтня 2014 року) станом на 1 серпня 2016 року в області «Ощадбанк» та «Укргазбанк» видали 6182 кредити на суму 107,7 млн. гривень. Проте з 6 липня 2016 р. тимчасово припинено видачу «теплих» кредитів лише за напрямом «придбання енергоефективних матеріалів та обладнання з 30%-м розміром відшкодування».

27 липня 2016 року уряд прийняв рішення про спрямування додаткових 100 млн. грн. на допомогу українцям під час утеплення індивідуального житла. Також цим рішенням було збільшено розмір допомоги для фізичних осіб.

Ті українці, які візьмуть участь у програмі, щоб утеплити власне житло, замінити вікна на енергоощадні, встановити вузли обліку, модернізувати освітлення тощо, отримають від держави безповоротну фінансову допомогу у розмірі 35% від суми залучених кредитних коштів. Така компенсація надаватиметься і тим, хто отримує субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Протягом жовтня місяця поточного року видано 70 кредитів на суму   1,4 млн. гривень. Прийнято рішення про видачу 47 кредитів на суму 789,0 тис. гривень. Кількість кредитів, за якими передбачається вихід на кредитний комітет для прийняття рішення про видачу кредиту, – 109 кредитів на суму понад  1,0 млн. гривень.

 

 

 

 

 

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Автор: on 27/10/2016. Категорія: Економіка, Життя, Народний кореспондент, Новини, Соціум. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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