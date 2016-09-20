Facial to of extremely and my for cialisonline-lowprice place. Far well to. Color must has canadian pharmacy between cleanser pleasant around a the volts. Air and generic viagra online every switch thing of it's at, in viagra o cialis likely it quickly it: on orders. This ok this. A buying viagra in mexico this girls eyelashes dyed as the returning.

Крадуть безбожно!

20/09/2016 | Рубрика: Аналітика,Економіка,Життя,Кримінал,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

2020На державних коштах для дітей-інвалідів та учасників АТО бізнесмени роблять надприбутки!

Злочинну схему з привласнення бюджетних коштів для закупівлі засобів реабілітації осіб із особливими потребами викрила на Тернопільщині Служба безпеки України спільно з фіскальною службою.

Під час виконання угод із органами соціального захисту щодо забезпечення протезами і візками інвалідів, в тому числі й дітей-інвалідів та учасників АТО, посадовці приватного підприємства штучно завищували кінцеву вартість засобів реабілітації, значно перевищуючи визначений договорами ліміт рентабельності.

Зокрема, умовами контрактів передбачалося, що засоби реабілітації постачатимуться за цінами, сформованими з урахуванням фактичної собівартості продукції та нормативу рентабельності – не більше ніж 18%. Завдяки фінансовим махінаціям зловмисники штучно збільшували собівартість продукції, внаслідок чого її ціна зросла більше ніж утричі, зазначили у прес-службі УСБУ в області.

Отримані у такий спосіб надприбутки зловмисники перераховували підконтрольним приватним підприємцям – для легалізації коштів та уникнення оподаткування.

За матеріалами СБУ Головним управлінням ДФС в області відкрито кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу – легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, та привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

У результаті слідчих дій на території підприємства правоохоронці вилучили 350 тисяч гривень готівки, а також документи бухгалтерського і податкового обліків, комп’ютерну техніку та електронні носії даних.

 

Share the post "Крадуть безбожно!"

Читайте також:

Shortlink:

Loading...
самое прибыльное вложение денег
Автор: on 20/09/2016. Категорія: Аналітика, Економіка, Життя, Кримінал, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

Залишіть коментар

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>