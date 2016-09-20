Крадуть безбожно!

На державних коштах для дітей-інвалідів та учасників АТО бізнесмени роблять надприбутки!

Злочинну схему з привласнення бюджетних коштів для закупівлі засобів реабілітації осіб із особливими потребами викрила на Тернопільщині Служба безпеки України спільно з фіскальною службою.

Під час виконання угод із органами соціального захисту щодо забезпечення протезами і візками інвалідів, в тому числі й дітей-інвалідів та учасників АТО, посадовці приватного підприємства штучно завищували кінцеву вартість засобів реабілітації, значно перевищуючи визначений договорами ліміт рентабельності.

Зокрема, умовами контрактів передбачалося, що засоби реабілітації постачатимуться за цінами, сформованими з урахуванням фактичної собівартості продукції та нормативу рентабельності – не більше ніж 18%. Завдяки фінансовим махінаціям зловмисники штучно збільшували собівартість продукції, внаслідок чого її ціна зросла більше ніж утричі, зазначили у прес-службі УСБУ в області.

Отримані у такий спосіб надприбутки зловмисники перераховували підконтрольним приватним підприємцям – для легалізації коштів та уникнення оподаткування.

За матеріалами СБУ Головним управлінням ДФС в області відкрито кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу – легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, та привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

У результаті слідчих дій на території підприємства правоохоронці вилучили 350 тисяч гривень готівки, а також документи бухгалтерського і податкового обліків, комп’ютерну техніку та електронні носії даних.

Shortlink:

Loading...